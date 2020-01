Rápida y efectiva: cómo hacer la maniobra de Heimlich ante un atragantamiento

Saber cómo reaccionar ante una situación de urgencia puede salvar la vida de una persona que se encuentra en peligro

Saber qué hacer ante una situación de emergencia puede hacer una gran diferencia. Cuando se trata de la salud de una persona las urgencias pueden ser diversas, desde una caída que acaba en una lesión severa, a un principio de infarto o una intoxicación.



Uno de los accidentes más comunes es el atragantamiento, sobre todo en los más chicos que se llevan cosas a la boca constantemente -de hecho, es una forma de reconocimiento de su entorno-. A una persona se le puede quedar atorado en la garganta un alimento o un objeto, una situación que puede impedir que le llegue oxígeno a los pulmones.



Ante una situación así, es necesario proceder de inmediato para evitar que la persona se asfixie. La respuesta por excelencia ante esta situación es practicar la maniobra de Heimlich, una forma que ha probado ser sumamente efectiva para expulsar objetos de la garganta de personas de personas de todas las edades.



En los bebés, es importante saber si está entrando algo de aire por la vía aérea o no, dado que no pueden expresarlo por sí mismos. Comprobarlo es sencillo; si el bebé llora, grita, tose o balbucea significa que le pasa aire por la garganta, lo cual implica que tiene una obstrucción parcial. Es necesario actuar rápido, pero el riesgo es menor que ante una obstrucción total. Así, es necesario dejar que el pequeño tosa naturalmente, es probable que elimine el objeto por sí solo; no se le debe dar agua ni golpear su espalda, simplemente hay que esperar a que reaccione.



Si al cabo de algunos segundos el objeto o alimento no se expulsa hay que pasar a un nivel mayor y hacer la maniobra de Heimlich.



A los bebés se los debe poner boca abajo sobre las rodillas, sostener su cabeza mirando hacia abajo y su boca abierta, y presionar su espalda a la altura de los hombros para ayudarlo a eliminar el objeto.



En niños más grandes, jóvenes y adultos la maniobra es algo más compleja, precisamente porque el cuerpo es más fuerte y es necesario hacer más fuerza para ayudar a expulsar el elemento que causa el atragantamiento.



Así, de debe abrazar a la persona por la espalda y por debajo de sus brazos. Una de las manos se debe colocar en puño cerrado alrededor de cuatro dedos por encima del ombligo, en la misma línea del estómago, y la otra mano debe cubrirla. A continuación, se debe inclinar el cuerpo hacia adelante y hacer presión sobre el abdomen de la persona en sentido ascendente y hacia atrás.



Esa secuencia de movimientos se debe repetir hasta que se haya expulsado el objeto que estaba obstruyendo la vía aérea.



Ahora bien, en muchas ocasiones las personas se encuentran solas y es posible que un atragantamiento suceda en dicho contexto. ¿Qué hacer cuando se obstruye la vía respiratoria y no hay otras personas en el lugar?



Cuando una persona se atraganta y no puede respirar, generalmente se lleva las manos al cuello y se le enrojecen el rostro y el cuello.



Precisamente porque se está solo es necesario actuar rápido. El primer paso es buscar una silla o un mueble que tenga una estructura rígida y quede a la altura del respaldo de una silla. A continuación, se debe apoyar el abdomen en esa superficie y reclinarse bien hacia adelante, de modo que el respaldo de la silla quede entre el ombligo y el esternón. Una vez posicionado de ese modo, es importante hacer presión muy fuerte sobre el respaldo para tratar de que salga el objeto o alimento que ha quedado en la vía aérea.