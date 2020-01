ANMAT alertó sobre la falsificación de una reconocida marca de aceite y prohibió una golosina

Este martes el organismo de control publicó una serie de disposiciones en el Boletín Oficial, donde detalla los motivos de sus decisiones

Este martes la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertó sobre una situación que podría afectar a muchas personas a lo largo del territorio argentino. El problema es la comercialización de botellas falsificadas de un aceite de girasol de una reconocida marca, de consumo muy frecuente en todo el país.



A través de la Disposición 377/2020, ANMAT prohibió la venta del "producto falsificado cuyo rótulo expresa: "Aceite de Girasol, Marolio, Elaborado y Fabricado por Vicentin SA. LC. calle 14 nro. 495, Avellaneda, Santa Fe, envase de 4.2 lts. y en relieve inverso con la leyenda vertical Caracas". Según la información oficial, carecía de registros y estaba falsamente rotulado, al tiempo que utiliza información de un alimento genuino. Ese conjunto de irregularidades lo convierte en un producto ilegal a los ojos de ANMAT.

Fuente: anexo ANMAT

La entidad había comenzado su investigación a partir de un informe del Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria, que a su vez había recibido una denuncia de irregularidades detectadas por un particular y hecha originalmente ante el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL.



ANMAT también prohibió otro producto alimenticio. Se trata del "Baño de repostería fantasía blanco", RNPA Nº 02-516955, marca: Emeth, RNE Nº 02-032601, Lote Nº 190730, vencimiento 02/2021. Este artículo fue retirado del mercado luego de que se hubiera realizado una inspección en el establecimiento Dulfix Sociedad Anónima, RNE N° 02-032601, sito en la calle Paso 914 de la localidad de Ciudadela, provincia de Buenos Aires, en la que se tomaron muestras para verificar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).



Según la investigación realizada, la muestra del producto no cumplía con las reglas del Código Alimentario Argentino, por lo que la ANMAT también ordenó iniciar también un sumario sanitario contra la firma.



Otro de los productos alcanzados por esta medida es la "Yerba mate con palo marca Ríos, RNPA N° 14026057, RNE N° 14000758, Mitre 33, Entre Ríos- Argentina con el logo Oficial de Alimento Libre de gluten". Así lo detalló ANMAT en la Disposición 379/2020, publicada en el Boletín Oficial este martes.



El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos (ICAB) detectó irregularidades en su elaboración y luego puso verificar que el RNE exhibido en el rótulo de los paquetes se encontraba dado de baja.



Por último, la ANMAT prohibió la venta de un producto llamado "7 Especias, Tridosha, RNE: 04005247, RNPA: en trámite, elaborado por Mayadevi y muchos amigos más", y de las aceitunas de Mendoza "sabores de mi tierra, RNE: 04005247, RNPA: en trámite" y los aderezos "a base de Aceite de Oliva Extra Virgen y Curry, Pitta, Mayadevi, RNE: 04005247, RNPA: 04065019", a base de "Aceite de Oliva Extra Virgen, Romero y Mostaza, Vata, Mayadevi, RNE: 04005247, RNPA: 04065019" y a base "de Aceite de Oliva Extra Virgen, Ajo y Pimentón Ahumado, Kapha, Mayadevi, RNE: 04005247, RNPA: 04065019", todos producidos por la empresa "Artesanos Gourmet".



A través de la Disposición 378/2020, informó que el Departamento de Bromatología de la provincia de Chubut recibió una denuncia referida a que todos estos alimentos no cumplían la normativa alimentaria vigente ya que el RNPA de todos ellos pertenecen a otros productos.