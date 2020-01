ANMAT prohibió una yerba porque tenía peligrosas bacterias: conocé cuales son

El organismo de control comunicó su decisión a través de una disposición publicada este viernes en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una yerba mate por haber detectado en el producto, entre otras cosas, bacterias que causan envenenamiento.



A través de la disposición 481/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la ANMAT prohibió la venta del producto "Hierbas Serranas con Yerba Mate, marca Hierbital, Mezcla de Poleo, Yerba mate, peperina, menta y cedrón" por no cumplir "la normativa alimentaria vigente".



La ANMAT explicó que "se realizó el análisis microbiológico y fisicoquímico e informó que se detectó la presencia de Salmonella Spp y valores de recuento de Escherichia Coli y esporas de Bacillus Cereus (bacteria que causa envenenamiento por consumo)".



En consecuencia, ese producto fue declarado ilegal y ya fue retirado del mercado, según se informa en el texto oficial.



Por esos motivos, el organismo de control dispuso la prohibición, "la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como Hierbas Serranas con Yerba Mate, marca Hierbital, Mezcla de Poleo, Yerba mate, peperina, menta y cedrón, Cont. neto 500 g, elaborada y fraccionada por Avaro Hnos. SRL Av. Presidente Perón N° 2936 Villa María, Córdoba".



¿Qué son la salmonella y la escherichia coli?



La salmonelosis es un tipo de intoxicación alimentaria causada por la bacteria salmonella. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los portadores principales son los reptiles junto a los pájaros.



En la mayoría de los casos la bacteria provoca infección intestinal sin afectal otros órganos o funciones del organismo, aunque en algunos casos el cuadro puede ser más severo. Sobre todo en ancianos y niños pequeños la patología puede ser más grave y poner en riesgo su vida, por lo que la prevención, en primera instancia, y la detección temprana, en segunda, son fundamentales.



Los síntomas pueden comenzar entre las 6 y 72 horas después de la ingesta del alimento contaminado con salmonella; en la mayoría de los casos la enfermedad dura entre 2 y 7 días.



Los pacientes con este trastorno suelen padecer cólicos, sensibilidad o dolor abdominal, escalofríos, diarrea, fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos.



Por su parte, la escherichia coli es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del ser humano y de otros animales. Se trata de la causa más frecuente de infección urinaria, sobre todo en la población femenina.



Hay muchos tipos de esta bacteria, dado que se trata de una familia de bacilos similares. El que más suele afectar a los seres humanos es el denominado E. colienterohemorrágico, que produce un cuadro que va desde dolores estomacales, hasta vómitos y diarrea, en muchas ocasiones sanguinolenta. Generalmente no hay fiebre o esta es baja y, la mayoría de los pacientes, se recupera en una semana".



No obstante, hay otros tipos de escherichia coli que también producen enfermedad gastrointestinal, como el E. colienteroinvasivo, el E. colienterotoxigénico y el E. colienteropatógeno que también pueden causar síntomas similares.



Es importante tener en cuenta que, según la OMS, hasta un 10% de los pacientes con infección por E. colienterohemorrágico pueden desarrollar el síndrome hemolítico urémico, con una tasa de letalidad de entre el 3% y el 5%. A nivel mundial, este síndrome se posiciona como la causa más común de la falla de riñones entre los niños de corta edad.