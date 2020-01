Mitos y verdades sobre el yoga: qué dice la ciencia sobre esta práctica ancestral

Una investigación realizada por la Universidad de Cincinnati muestra cuáles son los beneficios de esta disciplina en el cuerpo

El yoga es una de las seis doctrinas ortodoxas del hinduismo milenario, además de haberse constituido como una práctica de moda en la sociedad en las últimas décadas. Se la suele pensar como una disciplina beneficiosa para el organismo y, al mismo tiempo, para la mente. Para comprobar cuáles son realmente las características que tiene el yoga y su impacto sobre el organismo, un grupo de investigadores estadounidenses decidió comenzar un estudio.



Realizado por especialistas de la Universidad de Cincinnati, en conjunto con el Campus Alberta de Psicología Aplicada (CAAP), ha encontrado evidencias de que el yoga ayuda a lidiar con el estrés, la ansiedad y la depresión. De acuerdo a los resultados de esta investigación, todos los efectos positivos que se le atribuyen a la práctica de yoga son reales.



Por su parte, otras instituciones, como la Universidad de Plymouth y la Universidad de Harvard, a través de diversas investigaciones, han podido verificar que el yoga, a su vez, contribuye a aliviar el dolor y a aumentar la flexibilidad corporal.



Sin embargo, y al contrario de lo que muchas personas piensan acerca del yoga, los investigadores de las mencionadas instituciones explican que es una disciplina que no produce beneficios específicos en la salud de quienes la practican. Esto no significa que sea perjudicial para el organismo, sino que se trata de una práctica que tiene prácticamente los mismos efectos positivos que cualquier otra clase de ejercicio físico de baja intensidad o de relajación.



Por otro lado, los científicos puntualizan que, de todos modos, son necesarios estudios más ambiciosos y profundos que analicen los efectos que esta disciplina tiene en las personas, dado que las investigaciones realizadas no permiten llegar a conclusiones realmente satisfactorias respecto de este tema. A pesar de esto, algunos científicos sí recomiendan que se evite realizar ejercicios con posturas extremas, de modo tal que se puedan prevenir lesiones por tensar demasiado los tendones o forzar las articulaciones y las vértebras.



A su vez, existen disciplinas relacionadas al yoga que también pueden tener consecuencias severas en la salud, como puede ser el yoga solar, también conocido como sungazing. Se trata de un ejercicio que propone mirar directamente al Sol durante algunos minutos cuando amanece o durante el atardecer porque, teóricamente, esa luz "transmite energía espiritual". Los riesgos de esta práctica son claros: mirar directamente al sol puede causar una retinopatía e incluso provocar ceguera.



En conclusión, el yoga es una disciplina que puede resultar beneficiosa para combatir el estrés y la ansiedad, pero es importante tener en cuenta que no produce ningún beneficio específico. Asimismo, es necesario destacar que si lo practica en forma incorrecta, la persona puede sufrir lesiones en sus articulaciones, músculos y tendones, por lo que es fundamental conocer cuáles son los ejercicios y movimientos adecuados en el yoga.