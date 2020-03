Alerta por los jugos y bebidas detox y sus graves efectos secundarios

Se suele creer que seguir este plan de alimentación ayuda al cuerpo a eliminar las toxinas y, en última instancia, a reducir peso y grasa corporal

Los planes de alimentación siempre tienen un objetivo. Subir de peso, ganar masa muscular, perder grasa, nutrirse más adecuadamente, evitar el desarrollo de ciertas enfermedades, prevenir algún efecto adverso, entre otras, son algunas de las metas que se buscan conseguir a partir del diseño de una dieta.



Actualmente -y cada vez más- existen muchos planes de alimentación, cada uno con un meta diferente, que una persona puede seguir en su día a día. Así como algunos de ellos están aceptados y avalados desde el punto de vista científico, otros están cuestionados por su falta de sustento médico y, además, por los efectos que puedan producir en el organismo.



Una de las que se encuentra en el centro del debate es la "dieta detox", o de desintoxicación. Se trata de un plan de alimentación que se ha popularizado mucho en los últimos años, que asegura facilitar la eliminación de toxinas y la pérdida de peso, de modo tal que el cuerpo alcance un estado saludable y de bienestar.



La característica central de esta dieta es que se aumenta el consumo de alimentos orgánicos y bajos en grasa, así como se tratan de evitar los productos industrializados que son ricos en sal, grasas y aditivos químicos. Hay, además, una versión más restrictiva -y más cuestionada también- de la alimentación detox que consiste en solo consumir líquidos y no ingerir ningún producto sólido, siempre que sean bajos en grasas y ricos en fibra.

Los jugos detox pueden tener efectos adversos en la salud

Precisamente por la popularidad y los cuestionamientos que ha recibido esta dieta un grupo de especialistas analizó la evidencia científica disponible hasta el momento en relación a este plan de alimentación. Publicado en el "Journal of Human Nutrition and Dietetics", el análisis apuntó a examinar si las dietas de desintoxicación son necesarias, en qué consisten, si son efectivas y si presentan algún peligro.



Los autores del estudio afirman que existen análisis que indican que las dietas comerciales de desintoxicación mejoran la desintoxicación del hígado y eliminan la persistencia de contaminantes orgánicos del cuerpo -desechos que se originan en las industrias y en la contaminación ambiental-. Sin embargo, también aseguran que estos estudios se ven obstaculizados por metodologías defectuosas y tamaños de muestra pequeños.



Según este estudio, hay evidencia preliminar para sugerir que ciertos alimentos como el cilantro, el nori y la olestra tienen propiedades de desintoxicación, aunque la mayoría de estos estudios se han realizado en animales.



A su vez, asegura que se han realizado ensayos para evaluar la efectividad de la dieta de desintoxicación en humanos. Ahí está el punto de interés de los especialistas.



De acuerdo a la evidencia analizada, es posible afirmar que el ácido málico -presente en uvas y vino-, el ácido cítrico -presente en cualquier fruta de ese grupo-, el ácido succínico -presente en manzanas- y otras sustancias de origen vegetal tendrían propiedades naturales de desintoxicación. Esto significa que ayudarían a eliminar los metales tóxicos del cuerpo.



Por otro lado, afirman que no se trata de una dieta adecuada para perder peso; es decir que aquellas personas que estén buscando reducir su masa corporal no deben optar por esta opción, dado que no dará los resultados esperados.

¿Qué concluyó el exhaustivo análisis?

Después de haber analizado la evidencia disponible hasta el momento, los expertos afirman que no hay evidencia convincente para apoyar el uso de dietas de desintoxicación para el control de peso o eliminación de toxinas.



Además, consideran que si se tiene en cuenta el costo de comprar los productos "detox" y los riesgos potenciales para la salud de los mismos, los profesionales de la salud deberían desalentar la implementación de estos planes de alimentación.



Por último, concluyen que sería interesante estudiar el origen de la popularidad de las dietas de desintoxicación, es decir, por qué han tenido tanta llegada a ciertas personas o ciertos grupos sociales, y que hace que se crea que el cuerpo necesita desintoxicarse.

10 efectos secundarios de las bebidas detox

Tal como se mencionó, el consumo regular de este tipo de bebidas y de dietas detox en general, puede tener una serie de consecuencias en la salud.

1. Estreñimiento

Los batidos verdes y de frutas tienen el gran problema de que eliminan los rastros sólidos que conforman la fibra insoluble y buena parte de la soluble de los vegetales. Por tanto las heces carecerán de consistencia y transitarán a duras penas por el intestino hacia su destino final.

Los jugos detox pueden causar estreñimiento

2. Sensación de hambre

Otra consecuencia de la ausencia de fibra vegetal en estos jugos y batidos es que desaparece el efecto de saciedad que esta tiene al absorber el agua del alimento. En consecuencia es posible que se sienta sensación de hambre en forma constante, que se va a intentar saciar con más jugos u otro tipo de alimentos.

3. Mayor consumo de azúcar

Al abusar de la cantidad de jugos y batidos para calmar el hambre, la consecuencia directa será la mayor ingesta de azúcar de la recomendable. Ese mal hábito -que en muchos casos la misma persona desconoce- puede derivar en una resistencia a la insulina, lo que a la larga puede traducirse en riesgo de diabetes y, en algunos casos, de aumento de materia grasa corporal.

4. Pérdida de masa muscular

Este tipo de dietas son netamente hipocalóricas, para cubrir las necesidades metabólicas el cuerpo destruirá parte de su masa muscular para tomar energía de ella, porque no puede tomarla de manera inmediata de grasas. La consecuencia es que al tener menos músculo se tendrá un metabolismo basal más bajo.

5. Aumento de peso apenas se abandona la dieta

Llevar esta dieta por un tiempo seguramente derivará en una disminución del peso corporal, pero más por consumo de músculo que de grasa. Al tener menos músculo, el metabolismo basal será más bajo, y por tanto al volver a comer sólido, todo lo que se ingiera aumentará las reservas de grasa. Es lo que se conoce como "efecto yo-yo" y hace que la persona termine con más peso que antes de la dieta detox.

Si se dejan los jugos detox es posible aumentar de peso

6. Riesgo de cálculos renales

Pero no solamente se verá afectada la masa muscular y el porcentaje de materia grasa; también es posible sufrir intoxicaciones por exceso de ácido oxálico, un compuesto muy presente en las verduras de hoja verde. El problema de tomar ácido oxálico por encima de lo recomendable -cuando se abusa de los batidos verdes, que además lo tienen concentrado- es que es una de las sustancias que dan lugar a los cálculos renales o piedras del riñón.

7. Deshidratación

Parece una contradicción pero no lo es; la ingesta de grandes cantidades de jugos puede provocar una baja de sales a nivel intestinal, lo cual puede implicar la pérdida de la capacidad de retención de líquidos por los efectos diuréticos. Por muchos jugos que se tomen, gran parte del agua que contienen se perderá todo en forma de orina.

La deshidratación puede ser una de las consecuencias de estas dietas

8. Potencial riesgo de anemia

Aparte de que los batidos verdes tienen pocas vitaminas, se ingieren grandes cantidades de ácido fítico, que es una molécula capaz de secuestrar los iones de hierro a nivel plasmático y llevarlos a las heces, con lo cual se corre riesgo de tener una bajada de hierro y por tanto, de padecer anemia.

El consumo de estos alimentos expone el riesgo de anemia

9. Descalcificación de los huesos

El ácido fítico también tiene capacidad para fijar iones de calcio plasmático. Una bajada de calcio en el plasma sanguíneo se repone desmineralizando el hueso, es decir quitándole iones de calcio.

Los huesos también pueden verse afectados por los jugos detox

10. Menor higiene dental



Aunque los jugos no dejen restos sólidos, sí provocan tinciones de los dientes. Además, sus aportes de azúcar pueden alimentar a las bacterias del sarro y las caries.

La higiene dental puede verse desfavorecida

La alimentación es uno de los elementos clave para llevar una vida saludable. Ante cualquier intención de modificar la dieta es importante consultar con un especialista, de modo que pueda determinar cuál es el mejor plan en cada caso y pueda brindar las recomendaciones adecuadas. Se desaconseja seguir planes alimentarios sin este tipo de ayuda profesional, dado que cada cuerpo reacciona distinto a los estímulos y, en caso de desconocimiento, se puede generar un daño.