Fin de semana con coronavirus: qué actividades quedaron suspendidas por la pandemia

A partir de la declaración de pandemia por parte de la OMS, por prevención se suspendieron una serie de eventos recreativos

La declaración de la pandemia de coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desencadenó una serie de medidas de acción y prevención por parte de las autoridades mundiales.



En Argentina, el Gobierno Nacional decretó la ampliación de la emergencia sanitaria -que había sido declarada en diciembre- por un año a partir de la entrada en vigencia del decreto 260/2020. Entre otros detalles, el DNU faculta al Ministerio de Salud a adoptar cualquier "medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)". Esto significa que la cartera tiene la capacidad de tomar medidas extraordinarias para mitigar la expansión del virus que al día de hoy se ha cobrado más de cinco mil vidas en todo el mundo.



Por otro lado, en la semana se conoció la noticia de la suspensión del Lollapalooza, uno de los festivales más esperados del año en Argentina. El popular festival de rock, Lollapalooza se suspendió en el marco de las medidas de precaución que se están tomando en la Provincia de Buenos Aires ante la pandemia del coronavirus. La productora del evento, DF Entertainment, anunció que se reprogramará para la segunda mitad del año.



"Por las razones de público conocimiento relacionadas con el #coronavirus les informo que no se realizará el #Lollapalooza", anunció el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.



A través de su cuenta de Twitter, el funcionario aclaró hoy a las 11h que el festival, que tenía previsto desarrollarse el 27, 28 y 29 de marzo en la localidad bonaerense, "se reprogramará", aunque no dio más detalles.



Luego de haber sido suspendido en el marco de las medidas de precaución por el coronavirus, el popular festival de rock Lollapalooza ya tiene confirmadas las nuevas fechas, según informó la productora DF Entertainment.



La cita será en el Hipódromo de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, tal como estaba determinado, pero en vez de ser a fines de marzo como estaba previsto, pasará a los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2020.



La noticia llega con la confirmación de Travis Scott (viernes 27), The Strokes (sábado 28) y Guns N Roses (domingo 29). Y se irá informando la totalidad del lineup lo antes posible.



"Nos alegra confirmar la reprogramación de Lollapalooza Argentina 2020 para los días 27, 28 y 29 de noviembre", informó la productora en la cuenta oficial de Twitter.

Casinos, casamientos, eventos, tampoco

Este jueves a la mañana, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires comunicó las nuevas medidas establecidas con el fin de prevenir y evitar la propagación del coronavirus en el área metropolitana. Una de las decisiones más resonantes fue la restricción de eventos masivos no esenciales.



Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, aseguró que "los boliches bailables que sean de más de 40 o 50 personas estarán suspendidos. Vamos a hacer un listado a lo largo del día de hoy para especificar que cada uno tenga un mensaje claro".



Cabe mencionar que la restricción también alcanzará a los casinos. En cuanto a las salas de cines y teatros, aseguró que por el momento no se suspenderán y que se intentará establecer el sistema de una butaca vacía entre dos personas. "Estamos en una pandemia y todos vamos a tener que aportar algo al cuidado colectivo", explicó el ministro, quien también afirmó que "no hay circulación viral en la Argentina".



En diálogo con Luis Novaresio por Radio La Red, aclaró que en cuanto a fiestas privadas o casamientos, la recomendación es "que no haya aglomeración de gente. Todos tenemos que hacer algo diferente y a todos nos va a molestar esta situación para que no nos enfermemos. Es una hermosa oportunidad para construir un objetivo en común en la sociedad argentina. A lo mejor se puede volver una oportunidad también", indicó Quirós, quien esta tarde mantendrá una reunión con empresarios y funcionarios para definir específicamente qué sucederá con cada uno de estos eventos en las próximas semanas.



¿Qué pasa con el transporte público? "Queremos que la anticipación esté vinculada a lo que estamos viviendo. El transporte es esencial para la vida privada". Las medidas de distanciamiento indican que al menos un metro es una medida de seguridad. Si no se puede cumplir de manera segura y la economía de la actividad no se puede sostener, la decisión será otra. Queremos evitar el amuchamiento de gente de manera innecesaria".



"Cada uno de ellos va a tener una recomendación de lo que es prohibitivo y lo que es recomendado", expresó en referencia a los gimnasios, a los cuales calificó como "grises" ya que la cantidad de personas varía según cada lugar de entrenamiento. En cuanto a la suspensión de clases, informó: "Día a día lo vamos a ir decidiendo. No son útiles en este estadio y tienen costo social. Además hay algunas sospechas de que tener a los hijos con los familiares, sobre todo de mayor edad, no es una medida muy apropiada", agregó.



En una conferencia encabezada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Salud precisó las nuevas decisiones que regirán a partir de hoy y durante las próximas semanas.



"Primero vamos a fortalecer el sistema de salud para prevenir nuevos casos. Como hicimos con el 107", sostuvo Rodríguez Larreta en relación al número telefónico disponible para consultas sobre coronavirus. Posteriormente, junto a Quirós detallaron las disposiciones que buscarán controlar la pandemia dentro del área metropolitana:



- Se prohibirán los recitales y eventos masivos no esenciales en la ciudad de Buenos Aires.



- Se cancelarán los eventos típicamente enfocados al turista como los museos o el bus turístico.



- No habrá público en los partidos de fútbol.



- Habrá 100 camas más de cuidados intensivos.



- Se convocarán 200 cargos de enfermería que hayan trabajado en el sistema público en los últimos tres años. No se retirarán enfermeros del sistema privado.



- Habrá 50 médicos más en terapia intensiva.



- Se compraron 80 monitores y respiradores. También 5 ambulancias nuevas para el SAME.



- Se reagendará la atención programada en hospitales.



- Se confirmó un equipo de acompañamiento psicosocioemocional.



- Se harán seguimientos semanales con expertos en salud, en conjunto con Nación y provincia de Buenos Aires.



- Se modificará el protocolo de seguimiento.



- Pedido a las empresas para que expandan el teletrabajo y suspendan pasantías con público extranjero.



- Restricciones para visitas en hogares de tercera edad y campaña especial en centros de tercera edad. Un plan específico para el cuidado de los mayores de 65 años.



- Comunicación diaria de toda la información actual.



El funcionario volvió a hacer hincapié en el cuidado personal a través de la higiene (lavado de manos, superficies, toser y estornudar en el codo y no tocarse la cara). "Se trata de esto: necesitamos que la comunidad se comprometa a cambiar su forma de vivir y hacer las cosas. Un reflejo que todos tenemos permanentemente es tocarse la cara. Lo hacemos 50 veces por día. Es un reflejo que debemos deconstruir y reconstruir", completó.