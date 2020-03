Cuán efectivos son los barbijos y cómo podemos evitar el contagio de coronavirus

Los barbijos, junto con el alcohol en gel, son los productos cuya demanda ha aumentado de manera exponencial; conocé cuán efectivos son realmente

El avance del coronavirus Covid-19 en el mundo generó alerta en la Organización Mundial de la Salud (OMS) que solicitó a toda la población que mantenga una buena higiene en las manos, uso del alcohol en gel y otras medidas preventivas, pero ninguna incluye el uso de barbijos.



De hecho, la OMS emitió un comunicado para informar que las personas que no tienen los síntomas respiratorios "no requieren una máscara médica, ya que no hay evidencia disponible sobre su utilidad para proteger a personas no enfermas".



Dicho en otras palabras: solo sería necesario usarlas en caso de presentar los síntomas y no como medida de prevención.



El comunicado se emitió debido al "miedo infundado" en las personas que, en un intento de protección, decidieron hacer uso de los barbijos. Sin embargo la OMS indicó que, al contrario, "pueden generar el efecto contrario al deseado".



Un anuncio similar fue realizado a finales de febrero por parte del director de Salud de Estados Unidos, Jerome M. Adams, a través de su cuenta de Twitter. "En serio, gente, ¡dejen de comprar barbijos!".



"No son efectivos para evitar que el público general se contagie de coronavirus pero, si los proveedores de atención sanitaria no pueden no pueden conseguirlos para atender a los pacientes enfermos, eso los pone en peligro a ellos y a las comunidades", agregó.



"La mejor manera de protegerse y proteger a su comunidad es con acciones preventivas cotidianas, como quedarse en casa cuando está enfermo y lavarse las manos con agua y jabón, para ayudar a retrasar la propagación de enfermedades respiratorias", indicó.

Los barbijos no son necesarios en todos los casos

Incremento en las ventas

La venta de barbijos aumentó en varias partes del mundo. No solo se incrementaron las ventas de barbijos comunes, sino también de aquellos más complejos, que son más difíciles de conseguir y tienen precios más altos.



La diferencia entre ambas son marcadas. Por un lado los de tela, que son más económicas, protegen en un solo sentido es decir que solo retiene las partículas de quien las usa y en general es utilizada para prevenir la propagación de resfríos y gripe.



Los que tienen una válvula, llamados N95 o FFP2, tienen una protección en doble sentido con un filtro de aire para quien las usa. En total filtra al menos un 95% de las partículas en suspensión. Esta mascarilla está pensada para el personal de la salud.

Este es uno de los barbijos que se dice más útil para prevenir el contagio



Varios países intentan controlar las reservas de máscaras y material de protección, indispensables para el personal sanitario que lucha contra la epidemia de coronavirus.



"No podemos detener la covid-19 [la enfermedad provocada por el coronavirus] sin proteger a los trabajadores sanitarios", dijo el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a la prensa en Ginebra (Suiza).



Tedros dijo que la OMS había enviado más de medio millón de kits de material de protección a 27 países pero advirtió que "los suministros se están agotando rápidamente".



La falta de equipamiento en China provocó el contagio de miles de trabajadores sanitarios y la muerte de varias decenas de ellos, lo que está llevando a reutilizar plantas de fabricación de pañales, chaquetas y teléfonos móviles para fabricar máscaras y trajes de protección.



En Seúl (Corea del Sur), al menos 500 personas hacían cola en un supermercado el miércoles para comprar máscaras y el presidente surcoreano Moon Jae-in pidió disculpas por la escasez.



Corea del Sur fabrica diez millones de máscaras al día y el gobierno ordenó a los fabricantes a entregar la mitad de su producción a oficinas de correos, farmacias y cooperativas agrícolas para venderlas a un precio fijo reducido, con un máximo de cinco por persona.



El virus infectó a más de 5.600 personas y mató a 32 en Corea del Sur, donde hay más nuevos casos diarios que en China.



Pekín anunció el miércoles 38 nuevos fallecimientos pero solo 119 casos nuevos, la cifra más baja desde enero. La mayoría de las infecciones son en Hubei, la provincia del centro del país en cuya capital, Wuhan, apareció el coronavirus en diciembre.



En Indonesia la policía confiscó 600.000 máscaras en un almacén en la región de Yakarta, la capital, después de que se confirmaran los primeros casos en el país.



Alemania y Rusia decidieron prohibir la exportación de material médico para asegurarse que su personal sanitario puede cuidar a los enfermos.

En Italia, Luigi D'Angelo, director del departamento de protección civil, dijo a la AFP que el país, donde no se fabrican máscaras, iba a importar 800.000 de Sudáfrica pero que necesita al menos otros 10 millones.



En Francia, donde robaron 2.000 máscaras de un hospital, el presidente Emmanuel Macron anunció el martes que su gobierno requisará la producción para reservarla al personal sanitario y a los enfermos.



En China, un responsable del ministerio de Industria pidió a su vez a las empresas de material de protección que aumenten su producción y exporten porque la demanda en Hubei ya está cubierta.



En el plano económico, las organizaciones internacionales intentan frenar el impacto de la epidemia de coronavirus.



La reserva federal estadounidense recortó por sorpresa el martes sus tasas de interés de referencia en 0,5 puntos básicos para apoyar la economía pero los mercados no reaccionaron y el Dow Jones terminó perdiendo casi un 3%.

Cómo prevenir el contagio de coronavirus

La OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y virulencia y asesorar a los países y las personas sobre la medidas para proteger la salud y prevenir la propagación del brote.



En este sentido, desde la OMS se recomienda seguir una serie de medidas de protección, que apuntan a prevenir la propagación de la enfermedad y, así, cuidar la salud pública mundial.

Lavarse las manos frecuentemente

Se aconseja lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, como primera opción. En caso de no contar con esta alternativa, se puede usar un desinfectante de manos a base de alcohol, que debería tener una composición de más 60% de alcohol.



Así, se mata a la mayor cantidad posible de gérmenes que puedan estar presentes en la superficie de la mano, tanto en la palma como en el dorso y debajo de las uñas.

Tomar medidas de higiene respiratoria

Al toser o estornudar, es importante cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón.





Etornudar o toser en el pliegue del codo es más higiénico



¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.

Mantener la distancia con otras personas

Es importante mantener al menos 1 metro de distancia respecto de las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.





Mantener distancia entre personas puede ser una herramienta de prevención



¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, elimina pequeñas partículas que contienen el virus. Si se está demasiado cerca, es posible inhalar el virus y, en consecuencia, enfermarse y contagiar a otros.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca

Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus, de allí el consejo de lavarlas de manera frecuente. Si una persona se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a si mismo.

Prevenir el contagio de coronavirus está en los hábitos más frecuentes

Consultar con un médico

Es de suma importancia indicar a un profesional de la salud si ha viajado a una zona de China en la que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV, o si se ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde alguna región de especial riesgo de contagio y tenga síntomas respiratorios.





La consulta médica es fundamental para conocer la salud del paciente



Siempre que una persona tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas.

Medidas de higiene generales

La OMS aconseja lavarse periódicamente las manos con jabón y agua potable después de tocar animales y productos animales.