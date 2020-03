Qué es la dislexia y cómo detectarla en niños

La dislexia es un trastorno que se suele confundir con un retraso madurativo o del aprendizaje, aunque su causa no se encuentra allí

La dislexia es una Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA) que afecta los procesos de lectura y escritura y que padecen alrededor de 700 millones de personas a nivel mundial; así, se podría decir que una de cada diez personas en el mundo es disléxica.



Se trata de una condición o característica cuyo origen exacto se desconoce hasta el momento y que acompañará a la persona durante toda su vida. Esto significa que no es una etapa ni un momento del desarrollo del niño, sino que es una condición propia con la que tendrá que aprender a convivir, tanto el propio paciente como su entorno. Si bien no tiene cura, a través de la ayuda de especialistas y el acompañamiento del entorno, es posible que el paciente mejore significativamente. Al igual que en otras patologías, la clave está en la detección temprana y es en este momento donde tanto la escuela como el hogar juegan un papel fundamental.



En general, se da en niños que no presentan ninguna otra condición física, psíquica ni sociocultural, y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo. Dado que se suele confundir con retraso en el aprendizaje, falta de madurez o limitación en la capacidad lecto-escritora, son pocos los casos en los que se detecta en forma temprana, algo similar a lo que sucede con los trastornos auditivos.



Si bien el diagnóstico debe ser realizado por un especialista, es importante que los padres, el entorno general, y la escuela estén atentos a cualquier señal posible de presencia de dislexia.

¿Cuáles son las señales de dislexia?

- Problemas con el orden de las secuencias: días de la semana, meses, años, números de todo tipo

- Omisión o colocación inadecuada de letras al escribir

- Falta de concentración y atención

- Dificultad para aprender el alfabeto y las tablas de multiplicar

Te puede interesar ¿Cómo se va a salir de cuarentena?: respuestas de una experta que asesora a Alberto Fernández

- Problemas para recordar el nombre de los objetos



- Es compulsivo con el orden o extremadamente desordenado



Es común que las personas con dislexia sean ordenadas

- Habilidad manual por encima de la lingüística, es decir que les cuesta menos armar un cubo mágico que comunicarse

- Dificultad para aprender a leer y a escribir

- Se expresa mucho mejor a través del lenguaje oral que en el escrito

- Pobre comprensión lectora, lo cual implica que necesita leer varias veces el texto para poder asimilar su contenido

Te puede interesar Por qué es un error usar barbijos: la OMS publicó un estudio que lo explica

- Tiene poca coordinación motriz y falta de equilibrio

- Es creativo e imaginativo



La creatividad también puede ser un signo de dislexia

- Aprende mejor experimentando, haciendo cosas con las manos

¿Qué dice la ciencia sobre las causas de la dislexia?

Tal como se mencionó, las causas de la dislexia todavía se desconocen con precisión, a pesar de la gran cantidad de investigaciones que se han realizado y de las observaciones que cada especialista pueda hacer en sus paciente.



Recientemente, un grupo de científicos franceses llevó adelante un estudio con el objetivo de indagar acerca de cuáles podrían ser las causas de la dislexia. A medida que avanzaba la investigación, los especialistas realizaron un hallazgo que podría cambiar el futuro de la patología. De acuerdo a los resultados del análisis, la causa del trastorno podría ser anatómica y tratable, ya que estaría localizada en unas pequeñas células receptoras de luz en los ojos.



Las personas que no están afectadas por esta disfunción no tienen la misma forma en ambos ojos, es decir, son asimétricos. Esto significa que cuando ven una imagen el cerebro "elige" la señal enviada por el ojo dominante para recrearla, ya que el ser humano tiene uno que prima sobre el otro.



En cambio, los disléxicos presentan una simetría en esa zona de ambos ojos, según el estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B. Esa característica provoca que el cerebro encuentre una gran dificultad para elegir entre las dos señales enviadas por ambos ojos. De esta forma se podría explicar la confusión que muchas veces sufren las personas con dislexia a la hora de leer y escribir, por ejemplo, las letras "b" y "d".

Te puede interesar Cuáles son los síntomas de la diabetes y cómo tratarla

Leer y escribir es difícil para quienes padecen dislexia

Además, con este hallazgo se puede hacer un diagnóstico -tanto en niños como en adultos- de una forma relativamente simple, ya que se determina observando los ojos.



Ropars y su colega Albert Le Floch -ambos líderes del estudio- llegaron a estas conclusiones a través de la comparación de dos grupos de 30 estudiantes, uno de ellos con alumnos disléxicos y otro no.



De la misma forma, el tratamiento también resultaría sencillo y fácil de administrar. Descubrieron que existe un lapso de tiempo entre la imagen primaria -la que ve el ojo- y la imagen espejo -recreada por el cerebro-. En consecuencia, desarrollaron un método para borrar la imagen espejo que confunde a las personas disléxicas mediante una lámpara led, según explicaron los autores de la publicación.



Algunos de los participantes afectados por esta disfunción que participaron en la investigación calificaron a la solución como una "lámpara mágica". Sin embargo, los investigadores advirtieron que son necesarios nuevos estudios para confirmar que la técnica funciona realmente.

¿Es posible que la dislexia sea una característica positiva?

Existe un libro titulado El Don de la dislexia, cuyo autor se llama Ron Davis, que asegura que el pensamiento en imágenes de un disléxico es de 400 a 2000 veces más rápido que el pensamiento verbal y además es mucho más completo, profundo y amplio, debido a que una imagen se ajusta mejor a lo que una palabra quiere expresar o significar.



De acuerdo a las afirmaciones extraídas de la obra citada, cuando el aprendizaje es experimental, una persona con pensamiento visual (persona disléxica) será capaz de comprender más rápidamente que una persona con pensamiento verbal. Muchos adultos disléxicos acaban teniendo trabajos que requieren capacidad espacial, como arquitectura, diseño, escultura, ya que visualizan los proyectos antes de hacerlo sin dificultad.



Asimismo, el autor señala que quienes padecen esta condición suelen ser más intuitivos que otras personas, como consecuencia de que las imágenes mentales que usan les permiten evitar procesos largos de deducción. Por ejemplo, pueden saber las respuestas de los problemas matemáticos sin preocuparse de los pasos convencionales a seguir, no les hace falta usar lápiz y papel. Davis, en su libro, afirma que en realidad es un tipo de razonamiento muy desarrollado.



Otra característica distinta que las personas disléxicas tienen, según Davis, es la gran curiosidad. Se supone que son más curiosos que la mayoría de las personas, debido a que su pensamiento va más rápido y a que usan todos los sentidos para reconocer el entorno.

¿Famosos disléxicos? Claro que sí

Según se ha dicho en diversas ocasiones, son muchos los personajes célebres de la historia del mundo que padecían esta condición. Algo que no les impidió llegar lejos en sus campos, marcar hitos en la historia de la humanidad y pasar a la posteridad como grandes figuras.



Uno de ellos fue el reconocido físico Albert Einstein, autor de la teoría de la relatividad, de quien además se ha dicho que era un pésimo estudiante y que le costaban mucho las relaciones interpersonales, al igual que las normas sociales básicas, que para la mayoría de las personas están naturalizadas.



Otro de los hombres que se supone padeció dislexia fue Thomas Edison, lo cual no le impidió llegar descubrir la energía eléctrica y la forma de transmitirla; gracias él hoy todos los hogares están iluminados de la forma en que se conoce actualmente. Por último, artistas como Leonardo Da Vinci o Walt Disney, para los que la dislexia no fue rechazada sino aprovechada para su evolución personal.