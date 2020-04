¿Demasiado pronto para levantar la cuarentena? Así lo considera Europa

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades cree que es temprano para levantar las medidas de distanciamiento comunitario y social

Actualmente son muchos los países que ya han empezado a evaluar cuál es la mejor forma de salir del aislamiento obligatorio. Las medidas particulares que tomará cada uno quedan a cargo de sus autoridades, pero sí hay algo que es seguro y es un factor común: de la cuarentena se saldrá de manera gradual, escalonada y controlada. Esto significa que no se volverá a la normalidad que se vivía antes de la pandemia de coronavirus de manera rápida e inmediata, sino que poco a poco se autorizarán ciertas actividades. A su vez, se evaluará la evolución de la salida, de modo que no haya un retroceso y, en consecuencia, un aumento en los casos infectados y en las muertes ocurridas.



Sin embargo, no todos los organismos están de acuerdo en que sea ahora el momento de tomar esa decisión y poner en marcha ese plan de salida. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) considera que "actualmente es demasiado pronto para empezar a levantar todas las medidas de distanciamiento comunitario y físico" puestas en marcha por los países europeos para contener la pandemia del coronavirus.



El organismo asegura que "antes de considerar la posibilidad de levantar cualquier medida", los países "deberían asegurarse de que se establezcan mejores sistemas de pruebas y vigilancia para informar y vigilar las estrategias de aumento/disminución y evaluar las consecuencias epidemiológicas".



Los expertos europeos insisten en que los planes de gradual liberación del aislamiento -como el que se evalúa en países como España, Austria e incluso Argentina- deben garantizar que se disponga de las capacidades adecuadas para "mitigar el riesgo de una recurrencia abrumadora del aumento de la transmisión y el riesgo para los miembros vulnerables de la población".



Así lo han informado desde Europa Press, donde además han asegurado que el organismo ha advertido que la transmisión descontrolada del coronavirus volverá si se levantan las restrictivas medidas con demasiada rapidez. "Las estimaciones indican que ningún país europeo está cerca de alcanzar el umbral de protección de la población necesario, lo que significa que cabe esperar una transmisión sostenida del virus si las intervenciones actuales se levantan con demasiada rapidez", indican en un informe publicado este miércoles.



Por lo tanto, consideran que, en ausencia de una vacuna, será necesario mantener medidas de distanciamiento físico de algún tipo durante al menos algunos meses. El objetivo sería garantizar que la demanda de atención sanitaria no supere la disponibilidad de los servicios de cada país.



Las estrictas medidas de distanciamiento social son perturbadoras para la sociedad, es cierto, tanto económica como socialmente. Es por eso que hay un interés significativo en definir un enfoque sólido para la salida de esta situación. Sin embargo, a menos que la incidencia de las infecciones se reduzca a un nivel muy bajo en un entorno determinado, la transmisión continuará hasta que se alcance un umbral de protección de la población, según afirman desde el Centro sanitario europeo.



Además, argumenta que, pese a que están descendiendo ligeramente los casos y muertes diarias en algunos países europeos, "muchos solo están analizando actualmente los casos graves u hospitalizados, por lo que estas tendencias deben interpretarse con cautela". "A pesar de las primeras pruebas de Italia y Austria de que el número de casos y muertes está disminuyendo, afirman que actualmente no hay ningún indicador que permita afirmar que se haya alcanzado el punto máximo de la epidemia.



Es por eso que aconsejan a las autoridades europeas y mundiales ser precavidas a la hora de tomar la decisión de liberar la cuarentena y de retornar lentamente a la normalidad. El avance que se ha hecho hasta el momento y la cantidad de contagios que se han prevenido se puede ver arruinado fácilmente por una mala decisión y un comportamiento inadecuado.