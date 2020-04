Cómo sería la flexibilización de la cuarentena y en qué provincias se daría

El Gobierno estaría evaluando autorizar algunas actividades para su reactivación económica, pero no lo haría en todo el país por igual

La cuarentena ya ha pasado por su tercera extensión, que termina el próximo domingo 26, y ya se habla de una posible extensión hasta el 10 de mayo. Si bien desde el punto de vista epidemiológico esta parecería ser la decisión más atinada, el impacto económico ha sido muy alto y seguirá en ascenso mientras el aislamiento continúe.



Es por eso que el Gobierno estaría evaluando una ampliación de la lista de actividades que pueden comenzar a realizarse y de los trabajos que se podrían comenzar a hacer.



Sin embargo, tal como había adelantado el Ministro de Salud, Ginés González García, esta medida no se aplicaría por igual en todo el país. "Así, el titular de la cartera sanitaria había adelantado que a partir del próximo 27 de abril, "hay muchos lugares que van a tener una apertura" del aislamiento social, preventivo y obligatorio "bastante más importante que otros".



"En un país tan grande como la Argentina, que es el octavo del mundo en extensión, no puede haber una receta única. No pueden tomarse las mismas medidas en una provincia en la que no hubo ni siquiera un caso, que las que se tomaron en otros lugares donde hay otro tipo de situaciones. Por eso, la apertura nunca va a ser igual ni completa", había asegurado González García.



En ese contexto serían siete las provincias que podrían comenzar a poner en marcha algunas actividades económicas a partir de este viernes. Sería entonces cuando la medida tomada por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se oficializaría a través del Boletín Oficial.



Las provincias que podrían comenzar a abrir las puertas de sus casas y comenzar a trabajar en ciertas áreas serían Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza. Es importante tener en cuenta que la circulación a lo largo y ancho de la Argentina seguiría restringida. Esto significa que las personas no podrían moverse entre provincias, ni siquiera entre los distritos que tienen una cuarentena administrada.



En algunas, se les autorizaría la actividad a abogados y contadores y cualquier otra profesión independiente que tenga título habilitante. En otras, se habilitaría la construcción en obras privadas, que según los cálculos que hizo llegar el secretario general del gremio, Gerardo Martínez, insume el 75% de la actividad nacional.



Es importante destacar que en todos los casos se realizaría con un protocolo sanitario de sus provincias y un informe técnico de Salud de la Nación, no de manera descontrolada. Así lo habrían afirmado fuentes oficiales. En este sentido, habrían dicho también que en cualquier situación adversa de recrudecimiento de la realidad epidemiológica las medidas quedarían sin efecto y se volvería hacia atrás.



Esta decisión llega como consecuencia de las demandas que han aparecido por parte de las empresas y los sindicatos en relación a la necesidad de apertura de ciertas industrias, comercios o profesiones. Lo cierto es que son muchas las personas que actualmente se encuentran inhabilitadas de trabajar por el aislamiento preventivo y, en muchos casos, quienes no trabajan no generan ingresos. A su vez, las empresas que han parado su actividad han tenido serias dificultades para el pago de salarios y de otros gastos esenciales. Ambas situaciones podrían tornarse todavía más severas si la cuarentena continúa en las mismas condiciones que hasta el momento.



Con toda esa información en sus manos, el Comité de Crisis creado a partir de la última extensión del aislamiento junto con el Jefe de Gabinete habrían discutido cómo se podrían administrar los pedidos de cada uno de los sectores y distritos del país.



En este punto cabe mencionar que hay zonas donde la concentración de casos es muy elevada -como la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba y Santa Fe- y hay otras donde no se han reportado pacientes infectados -como las provincias de Formosa y Catamarca-. De allí surge la necesidad de dividir el territorio con un criterio epidemiológico y considerar las medidas que se tomen con los casos de coronavirus como una variable central.