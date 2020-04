Escarlatina: qué la provoca y qué tan grave puede ser

La escarlatina es una enfermedad provocada por un grupo de bacterias conocidas como Streptococcus A y tiene síntomas muy característicos

Un grupo de bacterias llamado Streptococcus A o estreptococos del grupo A causa la escarlatina. Las bacterias a veces producen un veneno (toxina) que causa un sarpullido, la "escarlata" de la escarlatina.

Cómo se contrae la escarlatina

Los estreptococos del grupo A viven en la nariz y la garganta y pueden transmitirse fácilmente a otras personas. Es importante saber que no todas las personas infectadas tienen síntomas o parecen estar enfermas. Sin embargo, pueden transmitir las bacterias al toser o estornudar, lo cual crea gotitas respiratorias que contienen las bacterias.



Las personas se pueden enfermar si se da alguna de las siguientes situaciones:

Inhalan esas gotitas al respirar.

Tocan algo donde hayan caído las gotitas y luego se llevan las manos a la boca o la nariz.

Usan el mismo vaso o comen del mismo plato que una persona enferma.

que una persona enferma. Tocan las llagas en la piel causadas por estreptococos del grupo A (impétigo).

En raras ocasiones, las personas pueden transmitir los estreptococos del grupo A por medio de alimentos que no fueron manipulados adecuadamente. Los expertos no creen que las bacterias se puedan propagar a través de las mascotas o de los artículos del hogar, como los juguetes.

Qué síntomas provoca la escarlatina

La sintomatología de la escarlatina es muy característica, lo cual se constituye como un aspecto positivo porque facilita su diagnóstico. Estos son los síntomas más comunes, que además suelen ser realmente molestos para el paciente:

Te puede interesar Expectativa mundial: el Remdesivir inhibe "potentemente" el coronavirus y baja el tiempo de recuperación

Garganta muy enrojecida y adolorida

muy enrojecida y adolorida Fiebre

Recubrimiento blancuzco en la lengua al principio de la enfermedad

al principio de la enfermedad Lengua roja y con pequeños bultos

y con pequeños bultos Sarpullido rojo que se siente como papel de lija

que se siente como papel de lija Piel de color rojo intenso en los pliegues de las axilas, los codos y la ingle (el área entre el abdomen y los muslos)

intenso en los pliegues de las axilas, los codos y la ingle (el área entre el abdomen y los muslos) Inflamación de las glándulas del cuello

Dolor de cabeza o corporal

de Náuseas, vómitos o dolor abdominal

La fiebre es uno de los síntomas de la escarlatina

Cómo puede evolucionar la escarlatina

En la mayoría de los casos se trata de una infección leve.



Suele tomar entre dos y cinco días para que las personas expuestas a estreptococos del tipo A se enfermen. La enfermedad generalmente comienza con fiebre y dolor de garganta, pero en los primeros días también pueden aparecer escalofríos, vómitos o dolores abdominales. La lengua puede estar cubierta con una capa blancuzca y verse hinchada. Además, puede presentar una apariencia aframbuesada o de fresa (roja y con pequeños bultos). La garganta y las amígdalas pueden estar muy enrojecidas y adoloridas, y puede ser doloroso tragar.



Uno o dos días después del inicio de la enfermedad, por lo general aparece un sarpullido rojo. Sin embargo, puede presentarse antes que la enfermedad y hasta 7 días después. El sarpullido puede aparecer primero en el cuello, las axilas y la ingle (el área entre el abdomen y los muslos). Con el tiempo, se extiende al resto del cuerpo. Por lo general, el sarpullido empieza como parches planos y pequeños que poco a poco se convierten en bultos pequeños y ásperos.

La inflamación de los ganglios es común en la escarlatina

Aunque las mejillas pueden estar enrojecidas, el área alrededor de la boca puede estar pálida. Los pliegues de las axilas, los codos y la ingle podrían presentar un color rojo más intenso que el del resto del cuerpo. El sarpullido de la escarlatina desaparece en alrededor de 7 días. A medida que esto ocurre, se puede descamar la piel de la punta de los dedos de las manos y los pies, y el área de la ingle. Esta descamación puede durar varias semanas.

Quién tiene mayor riesgo de contraer escarlatina

Te puede interesar Alimentos con proteínas ideales para fortalecer los músculos

Cualquier persona puede presentar escarlatina, pero hay grupos que tienen mayor riesgo de que esto suceda.



La escarlatina, como la infección de garganta por estreptococos, es más común en los niños que en los adultos. Es más común entre los niños de 5 a 15 años. Es poco frecuente entre los niños de menos de 3 años. Entre los adultos que están en mayor riesgo de presentar escarlatina se incluyen:

Los padres de los niños en edad escolar

Los adultos que tienen contacto frecuente con niños

El contacto cercano con una persona que tiene escarlatina es el factor de riesgo más común para enfermarse. Por ejemplo, cuando una persona tiene escarlatina, generalmente se contagian las otras personas en su casa.

Las enfermedades infecciosas tienden a propagarse en los lugares que reúnen a grandes grupos de personas. Las condiciones que existen en los lugares muy concurridos pueden aumentar el riesgo de contraer una infección por estreptococos del grupo A. Estos lugares incluyen:

Escuelas

Guarderías infantiles

Centros de entrenamiento militar

Cómo se detecta y trata la escarlatina

Muchos virus y bacterias pueden causar enfermedades que produzcan un sarpullido rojo y dolor de garganta. Solo se puede determinar si la causa de un dolor de garganta es una infección estreptocócica del grupo A con una prueba rápida de estreptococos o un cultivo de garganta.



La prueba rápida de estreptococos implica tomar una muestra de la garganta con un hisopo estéril ("Q-tip") y analizarla. La prueba muestra rápidamente si lo que está causando la enfermedad son estreptococos del grupo A. Si la prueba da positivo, el médico puede recetar antibióticos. Si la prueba da negativo, pero el médico aún sospecha que sea escarlatina, entonces puede tomar una muestra de la garganta con un bastoncito de algodón para cultivo. Los cultivos tardan en mostrar si las bacterias estreptocócicas del grupo A crecen a partir de la muestra. Aunque llevan más tiempo, los cultivos de garganta a veces encuentran infecciones que la prueba rápida no detecta. Es importante hacer cultivos de las muestras de los niños y los adolescentes, ya que las infecciones de escarlatina no tratadas les pueden causar fiebre reumática. En los adultos, generalmente no se necesita hacer un cultivo de garganta después de que la prueba rápida haya dado negativo. Los adultos no suelen estar en riesgo de contraer fiebre reumática después de la escarlatina.

Te puede interesar Salida de la cuarentena: este es el plan de España que Argentina podría imitar

La escarlatina se trata con medicamentos antibióticos

Dado que es una infección producida por una bacteria, la escarlatina se suele tratar con antibióticos. De acuerdo al tipo de infección y a las características del paciente el profesional determinará qué medicamento es más adecuado y cómo debe ser el tratamiento.

Complicaciones provocadas por la escarlatina

Las complicaciones son poco frecuentes, pero pueden ocurrir después de tener escarlatina. Esto puede pasar si las bacterias se propagan a otras partes del cuerpo. Así, esas complicaciones pueden incluir:

Abscesos (sacos de pus) alrededor de las amígdalas

(sacos de pus) alrededor de las amígdalas Inflamación de los ganglios linfáticos en el cuello

ganglios linfáticos en el cuello Infección en los oídos y la piel

Sinusitis

Neumonía (infección en los pulmones)

(infección en los pulmones) Fiebre reumática (una enfermedad cardiaca)

(una enfermedad cardiaca) Glomerulonefritis posestreptocócica (una enfermedad renal)

Artritis (inflamación de las articulaciones)

Cómo prevenir el contagio de escarlatina

La escarlatina se puede contraer más de una vez. Haber tenido escarlatina no protege contra futuras infecciones de este tipo. Aunque no exista una vacuna para prevenir la escarlatina, hay varias cosas que puede hacer para protegerse y proteger a los demás.

Los buenos hábitos de higiene ayudan a prevenir las infecciones por estreptococos del grupo A



La mejor manera de prevenir el contagio y la transmisión de los estreptococos del grupo A es lavándose las manos con frecuencia. Esto es particularmente importante después de toser o estornudar y antes de preparar o comer alimentos.



Para practicar buenos hábitos de higiene debe: