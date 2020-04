¿Las cabinas de desinfección son la respuesta? ANMAT advierte sobre su efectividad

El organismo de control informó en su web oficial que "las cabinas sanitizantes o túneles de desinfección" no se encuentran autorizados en Argentina

La desinfección de las superficies, objetos e incluso de la ropa llegó para quedarse, al menos por un tiempo. Se trata de una de las formas de evitar que el virus se difunda todavía más e ingrese en los hogares, en los espacios de trabajo, y llegue finalmente a contagiar a alguna persona.



Las cabinas de desinfección podrían ser una de las soluciones para este problema; un lugar por donde se puede pasar y ser desinfectado de manera integral.



Sin embargo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que podrían no ser tan efectivas como parece. Según publicó en su web oficial, "las cabinas sanitizantes o túneles de desinfección, no se encuentran autorizadas por esta Administración Nacional".



Si bien determinados productos utilizados por este tipo de mecanismos se encuentran inscriptos ante dicho organismo, su eficacia y seguridad está demostrada para el uso en superficies inertes distintas a las propuestas, no contándose con evidencia que demuestre su eficacia y seguridad para ser aplicados sobre personas con el fin de descontaminar para COVID-19.



Es preciso recordar que los desinfectantes de superficies requieren tiempos de contacto variables para ser efectivos. Por ello, al ser aplicados sobre las personas, aún en baja concentración o por tiempo breve, puede causar potenciales efectos irritantes para la piel y mucosas, reacciones cutáneas, lesiones oculares y afectación del tracto respiratorio.



Por ello, la ANMAT recomienda no utilizar este tipo de dispositivos de rociado de sustancias químicas sobre el cuerpo humano.



Actualmente el uso de "cabinas sanitizantes o túneles de desinfección" no han mostrado efectividad en la desinfección o la reducción de los contagios, además de aportar una falsa sensación de seguridad en las personas, conduciendo a que se descuiden las medidas básicas de prevención establecidas, como el lavado frecuente y consciente de manos, y el distanciamiento social preventivo y solidario.



Por último, ANMAT en su comunicado recordó cuáles son las medidas vigentes para la prevención de contagio de coronavirus, al igual que de otras enfermedades de similares características.



El distanciamiento social, es decir, dejar por lo menos dos metros de distancia entre persona y persona, es una de las más importantes, sobre todo cuando se concurre a espacios de aglomeración de gente.



El lavado de manos es esencial; siempre se aconseja hacerlo con agua y jabón y, al menos, por 20 segundos. De no ser posible se recomienda desinfectar las manos con una solución hidroalcohólica al 70%, es decir, con ese porcentaje de contenido de alcohol. No obstante, esta última práctica no reemplaza al lavado de manos tradicional, por lo que apenas sea posible se deben higienizar las manos en profundidad.



El uso de barbijo como barrera física que cubre nariz, boca y mentón ayuda a disminuir el riesgo de contagiar a terceros.



Por último, se deben desinfectar las superficies con productos autorizados; es clave mantenerse limpio y también mantener de esa forma a las superficies.