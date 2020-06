Esta puede ser la causa del cansancio mental constante durante la cuarentena

Un estudio realizado en Estados Unidos concluyó que algunas variables relacionadas con la alimentación pueden impactar en la fatiga o el cansancio mentales

La alimentación es uno de los pilares de la vida saludable. Comer bien, elegir alimentos variados y balancear los nutrientes se constituyen como hábitos fundamentales para alcanzar el bienestar físico.

Pero la comida impacta en muchos otros aspectos de la salud, no solamente en la integridad física y en el funcionamiento del cuerpo. Síntomas como el cansancio o la fatiga pueden estar relacionados con la alimentación; mejor dicho, con los malos hábitos de alimentación.

Así lo señala un estudio reciente, realizado en la Universidad Edwardsville del Sur de Illinois de Estados Unidos. La investigación, que se practicó con animales de laboratorio, asegura que el exceso de peso puede causar fatiga mental, además de todos los efectos adversos que tiene este trastorno en el cuerpo.

Te puede interesar En 2 pasos: cómo tramitar la constancia de enfermedad celíaca

Publicada en la revista científica conocida como The FASEB Journal, la investigación señala que "la obesidad puede aumentar el riesgo de un alto nivel de azúcar en la sangre (glucosa), que puede convertirse en diabetes de tipo 2 y otros trastornos metabólicos si no se trata". El deterioro de la capacidad para hacer ejercicio o de la resistencia física también puede ser un problema para las personas con sobrepeso. Sin embargo, la función cognitiva comprometida no se ha asociado tan fuertemente con la obesidad como las limitaciones físicas.

Algunos alimentos pueden tener impactar en la salud mental de las personas

De acuerdo a lo señalado por los autores del estudio, uno de los principales objetivos fue "aprender más sobre la aparición de la obesidad y su impacto en las capacidades físicas y mentales estudiando dos grupos de ratas".

Te puede interesar ¿Lácteos sí o no? Para las mujeres es esencial conocer los resultados de este estudio

Un grupo fue alimentado con una dieta alta en grasas, mientras que el otro con una dieta estándar durante seis semanas. A medida que iba pasando el tiempo del estudio, los investigadores fueron midiendo el peso de las ratas, la glucosa en sangre y los niveles de cetona dos veces por semana.

Qué son las cetonas

Las cetonas son sustancias químicas producidas por el hígado cuando no hay suficiente insulina en el cuerpo para convertir la glucosa en energía. En la quinta semana, los investigadores administraron una prueba de campo abierto, que mide la velocidad y la distancia a medida que los animales se mueven a través de un laberinto en un marco de tiempo determinado y determina el agotamiento físico.

Te puede interesar Cómo es el nuevo anticonceptivo con menos cantidad de hormonas

En la última semana de la prueba se administró una novedosa prueba de reconocimiento de objetos, que mide el agotamiento mental analizando el tiempo que las ratas pasan examinando objetos nuevos y familiares. Ambos grupos de ratas aumentaron de peso durante la prueba, pero el grupo de dieta alta en grasas, no es sorprendente, ganó más que el grupo de control. Los niveles de glucosa en la sangre fluctuaron más en el grupo de la dieta alta en grasas también. No hubo diferencias significativas en los niveles medios de glucosa o cetonas entre los dos grupos.

Qué efecto tuvo la dieta alta en grasas

La respuesta de los animales que tuvieron una dieta alta en grasas fue diferente a la del resto de las ratas que participaron del estudio. Aquellos que ingirieron alimentos con mucha cantidad de grasas tuvieron un rendimiento deficiente en la prueba de reconocimiento de novedades en comparación con el grupo de control.

"Aunque no nos sorprendió totalmente este hallazgo, este es el primer estudio, que nosotros sepamos, que informa sobre el agotamiento mental en ratas obesas inducidas por una dieta alta en grasas", explica una de las autoras de la investigación. Esto significa que el trabajo publicado se constituye como una novedad, pero también implica que son necesarios estudios posteriores y con mayor profundidad, incluso en seres humanos. Los estudios en ratas se pueden trasladar a las personas, pero para ser más concluyentes deben analizarse las mismas variables en hombres y mujeres.