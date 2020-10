Tené cuidado si consumís aceite de coco: ANMAT prohibió la venta de una marca

El organismo de control nacional comunicó su decisión a través del Boletín Oficial, donde explicó los motivos en cada uno de los casos

Con mucha frecuencia, la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publica decisiones que afectan a ciertos productos alimenticios o médicos. Lo hace a través del Boletín Oficial, a través de disposiciones que explican los detalles de las medidas implementadas en cada caso.

Este martes no fue la excepción, dado que ANMAT publicó dos disposiciones relacionadas a un producto alimenticio y a un elemento médico.

El alimento que ANMAT prohibió es una marca de aceite de coco y el motivo fue que el producto no cumplía con la normativa alimentaria vigente en el país. Mediante la Disposición 7112/2020, el organismo de control informó la prohibición de la venta del aceite de coco marca "SATTVIKKO".

Este es el aceite de coco que prohibió ANMAT

El comienzo de la investigación surgió por una denuncia de un consumidor, quien al momento de comprarlo se encontró con que no se exhibía en su rótulo la información obligatoria (Lote, RNE, Razón Social, entre otros datos clave). La investigación hecha por ANMAT concluyó que "por carecer de registros de establecimiento y de product" al aceite de coco investigado se lo considera "como un producto ilegal".

En consecuencia, la entidad de control nacional estableció la prohibición del producto. La disposición afirma: "Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto 'Aceite de Coco Neutro Orgánico, marca SATTVIKKO' por carecer de autorización de producto y establecimiento, resultando ser en consecuencia ilegal".

ANMAT prohibió una marca de aceite de coco porque no tenía la información del producto

También prohibieron un generador quirúrgico

Además, del producto alimenticio mencionado anteriormente, ANMAT también prohibió la comercialización de un generador quirúrgico dado que no estaba reconocido por el importador oficial del producto. La medida se comunicó a través de la Disposición 7216/2020, que se publicó este martes en el Boletín Oficia, y que estableció la prohibición de la venta y comercialización de un producto quirúrgico. La decisión se tomó luego de que la entidad hubiera recibido una denuncia de la importadora oficial del producto.

"Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos rotulados como: "ETHICON ENDO-SURGERY, código CDH29A, serie e6e12b1, lote N4M27J" y "ETHICON ENDO-SURGERY, código CDH29A, serie 08c6356, lote N4LN22", sin datos de importador en la República Argentina", indica la Disposición publicada en el Boletín Oficial. Tal como se mencionó, las acciones se iniciaron porque es la firma Johnson & Johnson Medical SA quien informa el producto y desde la empresa informaron que habían detectado la comercialización de los mencionados productos.

Qué otros productos prohibió ANMAT

En los últimos días ANMAT también prohibió otros productos, medidas que también comunicó a través del Boletín Oficial. Hace algunas semanas la ANMAT restringió la comercialización de una serie de productos alimenticios a base de arroz y otros a base de soja.

La Disposición 7038/2020 publicada en el Boletín Oficial estableció la prohibición de "la comercialización en todo el territorio nacional de los productos:

"Alimento a base de arroz, tipo fideo seco con maíz, libre de gluten, RNPA Ex N° 2019-20831760 (anterior 02-528538), Nombre de fantasía: "fideos de arroz"

"Alimento a base de arroz, tipo fideo seco con espinaca, libre de gluten, RNPA Ex N° 2019-27812861 (anterior 02-528544), Nombre de fantasía: "fideos de arroz"

"Alimento a base de arroz, tipo fideo seco con morrón, libre de gluten, RNPA Ex N° 2019-20832037 (anterior 02-528545), Nombre de fantasía: "fideos de arroz"

"Alimento a base de arroz, tipo fideo seco integral, libre de gluten, RNPA Ex N° 2019-27814378 (anterior 02-530921), Nombre de fantasía: "fideos de arroz"

"Alimento a base de arroz, tipo fideo seco tradicionales, libre de gluten, RNPA Ex N° 2019-27812429 (anterior 02-533099), Nombre de fantasía: "fideos de arroz"

"Alimento a base de soja tradicional pasteurizado, libre de gluten, RNPA Ex N° 2019-2054108 (anterior 02-507970), Nombre de fantasía: "tofu tradicional" todos elaborados previo al 24 de julio de 2020".

Diversas marcas de fideos de arroz fueron prohibidas por ANMAT días atrás

Asimismo prohibió "la comercialización en todo el territorio nacional de los productos: "Alimento a base de soja frito, tofu tradicional frito pasteurizado, RNPA ex 2019-21958416 (anterior 02-560949), Nombre de fantasía: "ague" y "Tapa de ravioles, RNPA Ex N° 2019-40026870 (anterior Ex N° 2906-15257/09)" todos elaborados previo al 24 de julio de 2020".

A través de esta medida, ANMAT también estableció la restriccicón en "la comercialización en todo el territorio nacional de los productos: "Alimento a base de arroz, tipo fideo seco tradicionales finos, libre de gluten, RNPA N° 02-533099. Nombre de fantasía: "fideos de arroz" y "Alimento a base de soja condimentada pasteurizado, libre de gluten, RNPA N° 02-0511633. Nombre de fantasía: "tofu seco condimentado".

Por último, había establecido también la prohibición de "la comercialización en todo el territorio nacional de los productos: "Nata de soja", RNPA Ex N° 2906-15837/09", "Tapa wantan", RNPA Ex N° 2906-15257/09.