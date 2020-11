Aumentaron los dolores de mandíbula: ¿puede ser por el uso de tapaboca?

Los dolores de mandíbula pueden aparecer por diversos motivos, pero el estrés, la falta de sueño y la incertidumbre, entre otros, son algunas frecuentes

El coronavirus, la pandemia y el aislamiento trajeron una gran cantidad de cambios en el día a día de todas las personas del mundo.

Muchos hábitos, costumbres, las formas de hacer ciertas actividades, entre otras, fueron las modificaciones que llegaron con la pandemia.

Muchas de ellas han llegado para quedarse y entre ellas se encuentra el uso de barbijo. Desde fines del mes de marzo y comienzos de abril en Argentina, y en otras partes del mundo, es obligatorio el uso de tapabocas para salir a la calle y hacer todas las tareas cotidianas.

Además de ciertos trastornos en la piel por la humedad que genera, el tapabocas pareciera ser el responsable de otro problema que afecta el día a día de las personas. El dolor de mandíbula, motivo por el que han aumentado las consultas durante el aislamiento, podría estar causado por el uso de tapabocas.

Está claro que se trata de un elemento necesario para prevenir la propagación del virus y que las personas puedan cuidarse a sí mismas y a los demás. Sin embargo, el mal uso podría provocar algunos dolores de mandíbula, una pequeña dificultad para respirar o una simple incomodidad de la que ya todas las personas se han quejado.

El uso de tapabocas podría ser el responsable de este dolor

De acuerdo a la información publicada por el director del departamento de Odontoestomatología de la Universidad de Barcelona, Carles Subirà Pifarré, una de las causas del dolor de mandíbula es el mal uso del tapaboca.

El experto mencionó que empujar la mandíbula hacia adelante para sostener la máscara o apretar los labios o los dientes, sea inconsciente o conscientemente, puede sobrecargar los músculos de la cara y provocar ese dolor tan molesto.

Sin embargo, el profesional indicó que ese dolor puede no ser exclusivo de las mandíbulas, dado que también podría hacerse presente en otras partes de esa misma zona. Si bien suele empezar en la mandíbula, puede sentirse en los oídos, en la sien, en la frente o en otras partes de la cara. Incluso en el cuero cabelludo.

Otras causas de dolor de mandíbula

Rechinamiento de los dientes

El rechinar los dientes puede causar graves daños a la dentadura y es una de las principales causas de dolor de mandíbula. Se trata del proceso de apretar los dientes y que no es asociado con la masticación. Algunas personas rechinan sus dientes cuando se sienten estresados, pero muchas lo hacen mientras duermen y no son conscientes de ello. Cuando esto no se trata, pueden surgir una serie de trastornos relacionados con la dentadura y con la zona madibular.

Es importante tener en cuenta que los expertos pueden tratar este problema, pero es necesario que el paciente consulte en el momento en que siente algunos síntomas.

Desorden temporomandibular

El desorden temporomandibular, también conocido como TMD, afecta a la articulación temporomandibular de la mandíbula. Además de dolor, este trastorno puede causar que la mandíbula produzca unos chasquidos al abrir la boca o al masticar. En casos severos, la afección puede causar incluso que la mandíbula se quede atascada permanentemente en una posición, que puede ser abierta o cerrada.

El desorden temporomandibular es una de las causas de dolor de mandíbula

Condiciones dentales

Otras de las causas de dolor de mandíbula pueden incluir enfermedad de las encías, caries, o un absceso. Aunque muchas de estas cuestiones no afectan directamente a la mandíbula, el dolor puede irradiar hacia el área de la mandíbula. Además, las personas que tengan espacios entre sus dientes o que los dientes estén severamente dañados también pueden experimentar dolor en la mandíbula, cuando ejercen tensión en su mandíbula, como cuando muerden o mastican. Practicando en casa un buen régimen de cuidado en la salud bucal, y visitar al dentista le pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar alguna de estas condiciones.

Absceso dental

Un absceso dental es el resultado de que la pulpa dental o un nervio, haya sido infectado. Generalmente se produce cuando se ha dejado una caries dental sin tratar durante un período de tiempo prolongado. Cuando las bacterias de la infección comienzan a propagarse desde la raíz del diente, también pueden afectar cualquiera de los tejidos circundantes al hueso, causando un importante dolor en la mandíbula. Someterse a exámenes dentales regulares, y tratar sin demora cualquier caries dental, son la mejor manera para evitar este problema.