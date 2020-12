Estudio: un test de sangre podría detectar el Alzheimer con un 89% de precisión

Una nueva investigación afirma que en un futuro podría ser posible detectar el Alzheimer a través de un test de sangre incluso antes de que se manifieste

La enfermedad de Alzheimer es uno de los tipos de demencia más frecuentes en el mundo. En general, se diagnostica cuando el paciente ya tiene síntomas, como olvidos o confusiones. Hasta el momento no es posible hacer una detección más temprana de la patología, dado que hay mucha información que todavía se desconoce acerca de ella, al igual que sucede con otras enfermedades neurodegenerativas.

Es allí donde un nuevo estudio pretende echar algo de luz. Se trata de una investigación que afirma que será posible diagnosticar el mal de Alzheimer a través de un análisis de sangre. No solo eso, la detección podría realizarse con algunos años de anticipación, por lo que sería posible empezar un tratamiento temprano, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Un grupo de investigadores de la Universidad Lund en Malmö, situada en Suecia, analizaron los resultados de los análisis de sangre de 573 personas con discapacidad cognitiva menor. De acuerdo a las conclusiones que alcanzaron, los pacientes con las proteínas P-tau181, que muestra que las placas normales de la enfermedad de Alzheimer se están formando en el cerebro, y NfL, que se utiliza como marcador en enfermedades neuronales, tenían más probabilidad de desarrollar la enfermedad en los próximos 4 años, con un 89 % de precisión en el test.

El estudio indica que el análisis podría detectar el Alzheimer años antes de que se manifieste

"Aunque el significado de los biomarcadores puede variar según el contexto y el área de aplicación prevista, los biomarcadores del plasma sanguíneo son muy prometedores porque están fácilmente disponibles y la investigación cuesta poco", señalaron los investigadores, de acuerdo a lo difundido por el sitio Semana.

Para entender el tema con mayor detalle, los expertos analizaron también a los pacientes con leve discapacidad cognitiva que participaron en un estudio sueco sobre la misma enfermedad. "Después de probar con varios modelos sobre cómo los biomarcadores de la sangre podrían prever el alzhéimer, los resultados publicados en la revista Nature Aging sugieren que las proteínas P-tau181 y NfL eran las más precisas cuatro años después", explicaron en el artículo.

El Alzheimer es una patología que produce olvidos, fallas en la memoria, en la expresión, entre otros síntomas

Cabe mencionar que en los últimos días un grupo de investigadores publicó un estudio en la revista Alzheimer’s & Dementia: The journal of the Alzheimer’s Association, en el que señalan que 20 años antes se pueden evidenciar cambios cerebrales en las personas que pueden padecer la enfermedad.

La investigación analizó a más de 300 pacientes en quienes se había podido estimar en qué momento de su vida desarrollarían los primeros síntomas clínicos del Alzheimer, debido a una mutación conocida en su genoma. Es importante tener en cuenta que el estudio aplicó una nueva técnica de resonancia magnética desarrollada que permite medir el movimiento del agua en el cerebro. Con esa información pudieron estimar en qué momento de su vida los participantes desarrollaron los síntomas.

La demencia y el Alzheimer

La demencia es un término general que se utiliza para describir un deterioro de la capacidad mental, que suele ser suficientemente grave como para interferir en la vida cotidiana. No se trata de una patología específica y particular, sino que es una forma de denominar y agrupar a diversos trastornos que afectan a las personas.

Los principales síntomas que manifiestan los pacientes suelen ser pérdida de memoria, olvidos frecuentes y desorientación. Asimismo, se suelen presentar dificultades para el análisis y aprendizaje de nueva información, al igual que en muchos casos también se ve afectado el uso del lenguaje.

Además, en general, el deterioro de la capacidad cognitiva se acompaña de una disminución del control emocional y conductual, lo que resulta un enorme problema que impide el normal desenvolvimiento del paciente en su día a día. Constituye, así, una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores.

Cada año, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se registran 10 millones de nuevos casos de demencia en todas sus formas. Esas personas se suman a los 50 millones que la entidad de salud registra actualmente en todo el mundo.

Si bien la enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común -según la OMS abarca entre el 60 y el 70% de los casos totales-, también existen otras dentro de este grupo, que avanzan en forma progresiva y producen efectos similares en quienes las padecen. Existen factores que predisponen a cada persona a desarrollar este tipo de patologías, lo cual implica que hay quienes están más expuestos a ellas y quienes lo están en menor medida.