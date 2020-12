¿La corteza del pan engorda más que la miga?: mitos y verdades sobre algunos alimentos

La alimentación es un mundo en el que existen infinitos mitos. Hay una gran cantidad de afirmaciones que se consideran verdades universales y que no son ciertas, así como hay otras que lo son y muchas personas desconocen.

La realidad es que algunos de esos mitos tienen años, décadas y generaciones presentes en las personas, por lo que no son fáciles de erradicar. Es por eso que los expertos tratan de hacer hincapié en la importancia de derribarlos para comer adecuada e informadamente.

El diario La vanguardia recopiló una serie de preguntas regulares en torno a la dieta y los alimentos incluidos en ella, e hizo que un experto las respondiera.

¿Es cierto que la corteza del pan engorda más que la miga?

Durante algún tiempo, la corteza del pan se consideraba mala por el miedo que se le tenía precisamente por esa creencia, que engorda.

Se trata de un producto que está deshidratado, y por lo tanto tiene más concentración de todos los nutrientes, entre ellos también los que nos aportan energía. De modo que es posible concluir que la corteza tiene más calorías que la miga. Sin embargo, esto no significa que engorde, simplemente que aporta más energía.

La corteza del pan está compuesta de los mismos ingredientes que la miga

Tanto la miga como la corteza están hechas a partir de la misma masa. La única diferencia es que la corteza al estar en contacto con el aire caliente se deshidrata y protege a la miga que está en su interior.

¿Son las lentejas la mejor fuente de hierro?

Las lentejas, efectivamente, son una gran fuente de hierro. Son una gran alternativa, pero no necesariamente son la mejor. Es esencial tenerlas en cuenta para incorporar a la alimentación, sobre todo si la persona no come carne.

Es habitual creer que el único hierro en la dieta que es útil es el de origen animal. No obstante, se debe a que el hierro y las proteínas de origen animal son más parecidos molecularmente al hierro propio del cuerpo y se absorbe de una forma más directa en el intestino. Durante años se recomendaba por este motivo la carne a pacientes con anemia, pero se debe saber que no es el único.

Hoy se sabe, indica el experto, que este consejo no era tan acertado y que no se tendría que priorizar la carne como fuente principal de hierro. En principio, y en caso de que se quisiera fomentar el hierro de origen animal se tendrían que buscar mejores alternativas como por ejemplo los moluscos, sobre todo mejillones y berberechos. Es importante tener en cuenta que la absorción de hierro depende mucho de que en esa misma comida haya una fuente de vitamina C.

Las lentejas son una gran fuente de proteínas

El hierro, entonces, se puede hallar en una gran cantidad de productos que se pueden incluir en la dieta. Entre ellos se hallan los siguientes: carne, pescado, legumbres, yema de huevo. El experto consultado por La vanguardia explica que un consejo ideal para seguir en la dieta sería incluir en las comidas principales fruta de postre y verdura acompañando a estos productos proteicos.

También es necesario recordar que la población vegetariana y vegana no tiene más prevalencia de anemia ferropénica, de modo que el consumo de carne no es un factor de protección. Los casos de anemia suelen estar provocados por problemas intestinales o sangrados abundantes.