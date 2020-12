El sistema inmune de este animal podría ser la clave para tratar el cáncer

El cáncer es una de las enfermedades sobre las que más estudios se han realizado, siempre con el objetivo de encontrar mejores tratamientos

Son muchos los estudios que se han hecho en relación al cáncer, al potencial y esperado hallazgo de una cura y al descubrimiento de nuevos tratamientos. Dado que es una enfermedad que se modifica constantemente y que se lleva millones de vida cada año, es de gran interés para la comunidad científica y médica.

En este sentido se han estudiado diversos aspectos del cáncer y se han buscado herramientas de otros ámbitos para poder encontrar nuevos tratamientos. El mundo animal no queda fuera de esas "herramientas de otros ámbitos". De hecho, recientemente se ha descubierto que las llamas podrían constituirse como un gran recurso para tratar el cáncer. Según explica el sitio, Hipertextual, la contribución de las llamas para tratar el cáncer, así como otras enfermedades, se debe a la presencia en su sistema inmunitario de unos anticuerpos muy pequeños, llamados nanocuerpos.

Las llamas son animales cuyo sistema inmunitario ha llamado la atención de los científicos durante años. Se debe a la presencia de estos nanocuerpos, unos anticuerpos muy pequeños, con infinidad de aplicaciones en el mundo de la medicina. Debido a su tamaño se ha estudiado su uso para el tratamiento de enfermedades respiratorias, como la gripe o el COVID-19, ya que se pueden administrar por inhalación fácilmente. Además, son muy resistentes al calor y la acidez, por lo que se considera que podrían tomarse en píldoras para tratar enfermedades intestinales. En este sentido, lo más novedoso es el estudio de estos anticuerpos de llamas para tratar el cáncer o la fibrosis quística, entre otras patologías.

Este aspecto ha sido el objeto de estudio de un equipo de científicos de la Universidad de Columbia en un trabajo publicado en Nature Methods.

¿Podrían ser útiles para tratar el cáncer?

En realidad, el "uso" de las llamas para tratar el cáncer es más bien una inspiración. Estos nanocuerpos son sintéticos, pero están basados en los que se han estudiado en el sistema inmunitario de estos animales.

En este caso resultan de gran utilidad, tanto por su gran especifidad, como por su capacidad para permanecer inalterados al entrar en las células, al contrario que otros anticuerpos.

Su uso en cáncer, fibrosis quística y otras muchas enfermedades se basa en la capacidad para detener un proceso por el que las proteínas defectuosas se "etiquetan" para su eliminación. ¿Pero en qué consiste este exactamente?

Las células del cuerpo humano contienen unos orgánulos, llamados ribosomas, que actúan como "fábricas" de proteínas. En ellos se sintetizan todas esas proteínas que el organismo requiere para el correcto funcionamiento del organismo.

Si al sintetizar una proteína esta es defectuosa, se "etiqueta" para eliminarse posteriormente

En ese caso, las células tienen su propio mecanismo de eliminación, que empieza con un proceso conocido como ubiquitinación. La ubiquitina es una proteína muy pequeña que se coloca sobre las proteínas defectuosas, para indicar que deben destruirse. Es por este motivo por el que se la conoce popularmente como "el beso de la muerte".

Una vez que la "pieza" defectuosa queda marcada, sale de la "cadena de montaje" y pasa al proteosoma, que actuaría como una especie de "trituradora de basura".

Todo esto es necesario, pues a veces esas proteínas malformadas pueden ocasionar problemas al organismo. Sin embargo, también puede que la modificación sea mínima y que sean capaces de realizar su función sin problemas. En ese caso, al eliminarla se pueden alterar mecanismos esenciales, dando lugar a multitud de enfermedades.

Es aquí donde entran en juego los anticuerpos de llama para tratar el cáncer.

Eliminación selectiva

A grandes rasgos, según explican los expertos, la solución al problema de la destrucción de proteínas que aún conservan su función sería detener la ubiquitinación. Si no se etiquetan, no pasarán al proteosoma y, por lo tanto, no se eliminarán.

El sistema inmunitario de las llamas podría ayudar a tratar ciertos tipos de cáncer

El proceso a través del que se quita la ubiquitina debe ser selectivo, ya que sí es necesario que algunas proteínas se eliminen

No obstante, así se detendría también la eliminación de proteínas muy malformadas, que sí deben desaparecer. Por lo tanto, se requiere una retirada selectiva de la ubiquitina.

La especifidad de los nanocuerpos es un punto clave aquí, por lo que los autores sintetizaron unos con la capacidad de unirse a la ubiquitina de proteínas diana.

Las probaron en modelos experimentales para fibrosis quística y síndrome de QT largo. Esta última es una enfermedad genética que se caracteriza por la presencia de múltiples arritmias y puede terminar con la muerte súbita del paciente.

En ambos modelos, el proceso de "desetiquetado" fue un éxito. Además, una vez que se les retiró la ubiquitina, las proteínas viajaron a su posición adecuada en la célula.

Concretamente, para el modelo de fibrosis quística se logró restaurar los niveles de proteínas de la membrana celular a un 50% de lo normal. Esto, según ha explicado en un comunicado el autor principal del estudio, Henry Colecraft, sería transformador si sucediera en un paciente.

A modo de conclusión, los expertos indican que es osado hablar directamente de la contribución de las llamas para tratar el cáncer. Sin embargo, lo cierto es que tanto ellas como las alpacas y los camellos han dado a los científicos un mundo para explorar.