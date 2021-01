La era de los tapabocas: este modelo tiene luces, ventilación y bocinas

El tapabocas es un accesorio que ha llegado para quedarse. Su uso obligatorio fue una de las medidas que se dispuso en muchos países del mundo para prevenir la propagación del coronavirus, que comenzó en China y actualmente azota a todo el planeta con una segunda ola de casos.

Es así que se trata de uno de los accesorios más importantes que la mayoría de las personas debe usar. Desde marzo que se convirtió en un elemento clave, de uso masivo, y por eso comenzaron a producirse todo tipo de tapabocas. Diseños de colores, de distintas telas, con brillos, más sobrios, con cadenas para colgarlos, entre otros, comenzaron a fabricarse en todo el mundo.

Fue así que las empresas tecnológicas también se metieron en ese mundo y comenzaron a producir barbijos. Aunque parezca un accesorio pequeño y sencillo, se puede aplicar mucha tecnología en ese elemento clave para la prevención de la propagación del virus.

En el marco del CES 2021, que este año, precisamente debido a la pandemia se está realizando de manera virtual, la compañía Razer presentó un prototipo de mascarilla inteligente que no solo busca mejorar la comodidad de los usuarios sino brindarles otras funciones.

El tapabocas Project Hazel, de acuerdo a lo que asegura la compañía, ofrece protección respiratoria de grado médico N95.

Meet Project Hazel, the world’s smartest mask. Built to provide a safe, social, and sustainable experience, this mask ensures the highest degree of safety with the best quality of life enhancements. Face the new normal with protection far from average: https://t.co/1xlSPfpE1L pic.twitter.com/7bQRYgHYk3 — R Λ Z Ξ R (@Razer) January 12, 2021