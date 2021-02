Vacunas VIP: quiénes desmintieron haberse inoculado, luego de que trascendiera un listado

La lista de vacunados en el marco del escándalo se conoció este lunes, pero muchos famosos salieron a desmentir haberse aplicado la Sputnik V

El escándalo del vacunatorio VIP no todavía no terminó. Luego de la renuncia del ministro Ginés González García se conocieron algunos nombres de quienes estarían en la lista de los vacunados bajo esa modalidad. Poco tiempo después, apareció un listado más extenso en el que aparecía una gran cantidad de nombres.

se viralizó una lista de vacunados VIP que supuestamente habían sido vacunados. Entre algunos de los mencionados allí figuraban Marcelo Tinelli, Ángel de Brito, Pablo Echarri, Diego Latorre, Veronica Lozano, Mariano Iúdica y Diego Brancatelli. Todos ellos salieron a desmentir rápidamente haberse vacunado en el llamado "vacunatorio VIP".

Pablo Echarri es uno de los que figura en la lista de vacunados que trascendió

Una de las primeras que desmintió haberse vacunado fue Verónica Lozano, quien lo hizo a través de su cuenta de Twitter. De hecho, la conductora fijó el tuit, que es el primer mensaje que se ve cuando se ingresa a su perfil.

"Hay una larga lista donde figuro como vacunadaa. Esto es absolutamente falso. No me vacuné", afirmó Lozano a través de esta red social.

Hay una lista verga donde figuró como vacunada . Esto es absolutamente falso . No me vacuné . — VL ???? (@verolozanovl) February 21, 2021

Ángel De Brito también salió a desmentir este rumor. "Por supuesto que NO ME VACUNÉ en el ‘Vacunatorio Vip’ de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes", aseguró el conductor de Los Ángeles de la Mañana, también a través de Twitter.

Ni en ningún lado.Para que quede claro. NOOOOO! https://t.co/BQUx7arw99 — ANGEL (@AngeldebritoOk) February 21, 2021

Diego Latorre, por su parte, eligió Instagram para desmentir esta situación. "Anda circulando una lista de vacunados vip y entonces debo salir a aclarar, aunque a veces aclarar oscurece. Mientan mejor. Quiero desmentirlo totalmente", aseguró el ex futbolista.

"Al principio pensé que era una opereta más o menos, pero a veces la gente lo cree. Con todo su derecho, porque le han mentido tanto en los últimos años. Lamentable, muy triste, que la política se utilice de una forma tan ladina, involucrando a gente ajena a todo esto", aseguró.

Marcelo Tinelli no envió un mensaje propio, sino que aprovechó la publicación de Latorre para decir lo que le pareció adecuado. "Obvio que es falsa esa lista. Es una fake news que anda dando vuelta desde ayer. YO JAMÁS ME VACUNÉ, NI NADIE DE MI FAMILIA, y aparezco también. No le des bola y disfrutá la vida. Besos Dieguito", afirmó el conductor.

Obvio @dflatorre que es falsa esa lista. Es una fake news que anda dando vuelta desde ayer. YO JAMÁS ME VACUNÉ, NI NADIE DE MI FAMILIA, y aparezco también. No le des bola y disfrutá la vida. Besos Dieguito. https://t.co/ei8Vx1x8Ur — marcelo tinelli (@cuervotinelli) February 21, 2021

El Gobierno dará a conocer el listado oficial de vacunados en el Posadas

Este lunes, en una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud Carla Vizzotti aseguró que el Gobierno ya instruyó al Hospital Posadas para que dé a conocer esta tarde la "lista de los turnos que se entregaron" para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. De esta manera, buscan poder "transparentar la trazabilidad" de las dosis aplicadas.

Carla Vizzotti asumió como ministra de Salud el pasado sábado

En diálogo con algunos periodistas, al finalizar la reunión que tuvo lugar en Casa Rosada, Vizzotti adelantó que se publicará "durante la tarde el informe sobre la vacunación en ese ámbito".

Previamente, en declaraciones den FM Radio Con Vos, la funcionaria había asegurado que "no hay un vacunatorio VIP" y que las irregularidades denunciadas fueron "una situación puntual, incorrecta y reprochable", a partir de la cual "el presidente (Alberto Fernández) ha tomado una medida inmediata y fuerte", tal como publicó Télam.

"No hay ni en el Ministerio ni en ningún ámbito nacional ningún vacunatorio y es absolutamente falso que haya 3 mil dosis para eso", afirmó Vizzotti, quien asumió oficialmente el sábado por la mañana.