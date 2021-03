Semillas de chía: ¿realmente son un superalimento o sólo es un mito de internet?

La semilla de chía, como otras semillas que encontramos en el mercado, puede ofrecer valiosos nutrientes a nuestro organismo, que son responsables de sus

La semilla de chía, como otras semillas que se pueden consumir, puede ofrecer algunos nutrientes clave para el organismo. Sin embargo, esos beneficios están sobrevaloradas y se trata a la chía y a sus derivados como un alimentos milagroso o un "superalimento" cuando en verdad no lo es.

Si bien la semilla de chía constituye una buena fuente de fibra, proteínas vegetales y grasas buenas, así como también minerales y vitaminas que nuestro cuerpo necesita, este alimento no es bueno por sí solo ni produce efectos sin otros hábitos saludables. Esto significa que una persona no va a adelgazar, reducir el colesterol o incrementar la masa muscular solo porque consuma chía.

Estos efectos se producen cuando se lleva una vida saludable y se tienen otros hábitos de estas características.

Comer semillas de chía puede ayudar a incorporar ciertos nutrientes, pero no producirá milagros en el cuerpo

¿Tiene aspectos en contra el consumo de semillas de chía?

Así como es posible decir que la chía y otras semillas poseen buenos nutrientes y su ingesta puede conllevar beneficios, también es necesario considerar que consumir la chía en exceso puede impactar negativamente en la salud. Es lo mismo que sucede con cualquier exceso.

Es importante saber que, si bien la gran cantidad de fibra que la chía tiene puede tener beneficios, también puede perjudicar al organismo si se la consume en exceso. ¿Cómo? Puede provocar desde malestares gastrointestinales, como inflamación y distensión abdominal, hasta una reducción en la absorción del calcio, hierro y otros minerales que el cuerpo necesita.

Además, se debe tener en cuenta que, por ser una semilla pobre en agua, la chía concentra buenos nutrientes, pero también es concentrada en calorías. Así, si se consumen 100 gramos de esta semilla el cuerpo estará recibiendo aproximadamente 500 Kcal.

Otro factor a tener en cuenta es que la semilla de chía es una buena fuente de compuestos con función anticoagulante por naturaleza, por lo que se debe tener mucha precaución si se ingieren fármacos con igual efecto. La combinación de ambas sustancias puede tener efectos adversos, de modo que hay que consultar con un experto.

Por último, como todas las semillas que se digieren parcialmente, no son aconsejables en personas con diverticulosis, dado que pueden producir inflamación en las zonas afectadas y conducir a un problema intestinal más severo y molesto.

Las semillas de chía se pueden incluir en preparaciones saladas y dulces

Son alimentos que se aconseja incluir, pero alimentos al fin

Tal como se ha mencionado y como indican los resultados del estudio, las semillas de chía tienen grandes propiedades, pero no es mágica. Esto significa que puede impactar positivamente en la salud, pero que nadie va a salvar su vida y mantenerse saludable solo por comer semillas de chía en cualquiera de sus formas.

Aplica una vez más la regla general de que no hay alimentos buenos ni malos, tal como indican muchos expertos, sino que hay alimentos con propiedades sanas o no, y con ventajas y desventajas. La chía, al igual que otras semillas, puede ser beneficiosa, pero no para consumir en grandes cantidades y mucho menos es milagrosa.

Todo alimento con propiedades beneficiosas, consumido con moderación y en el marco de una dieta equilibrada puede tener un impacto positivo en el organismo. Sin embargo, es muy importante saber que ningun producto es milagroso. Quienes quieran adelgazar, ganar masa muscular o perder tejido adiposo no lo lograrán comiendo semillas de chía y nada más.

Para lograr este tipo de objetivos es necesario tener una conducta que esté integralmente orientada hacia allí. Además, la dieta y el ejercicio deben estar recomendados y controlados por profesionales de la salud que sepan cuáles son las características del o la paciente y que sepan qué será mejor para él o ella.