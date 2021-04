¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Salud y qué relevancia cobra en 2021?

El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, jornada en la que se apunta a pensar en políticas que mejoren y preserven la salud de la población del mundo

Con motivo del aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tuvo lugar en 1948, el 7 de abril se fijó como Día Mundial de la Salud.

La pandemia puso de manifiesto la importancia de la salud y de su cuidado, algo que en años anteriores quizá quedaba soslayado por otros elementos de la vida cotidiana. De hecho, la OMS publicó información específica acerca del Día Mundial de la Salud 2021, donde hace alusión a la relevancia del cuidado, del acceso a la atención, y de la esencialidad de que se cumplan los objetivos fijados.

Entonces, para entender más acerca de la salud y de la importancia de su cuidado, cabe preguntarse qué es la salud.

"La OMS la define como ‘un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente de la ausencia de afecciones o enfermedades’", explica el Dr. Juan Carlos Marcillo Pantoja, MN 163721, médico especialista en obesidad y miembro de Bionut Obesidad.

En este sentido, la Lic. Mayra Aguayo , MN 8113, que es nutricionista, coincide con esa definición pero agrega: "Las implicancias de la salud como tal, exceden (pero incluyen) lo biológico". A su vez, menciona que "estar sano, entonces, implica ocuparnos de nuestro cuerpo físico (hacer chequeos periódicos de salud, llevar un estilo de vida saludable), pero, también, de nuestra psiquis (ocuparnos de gestionar correctamente el estrés y las emociones) y de nuestros vínculos (entorno familiar y laboral)".

"Durante muchos años, el foco de la medicina estuvo puesto en tratar enfermedades. Hoy trabajamos en la prevención y en la calidad de vida: cuidarnos para vivir más y mejor", explica.

El cuidado de la salud abarca muchos aspectos y uno de ellos es la prevención para ganar calidad de vida

Por su parte, la Lic. Mara Fernández, Psicóloga especialista en TCA, M.N. 36031, pone el foco en ese aspecto de la salud: "Esta definición contempla el estado saludable de una persona desde la calidad de vida y no sólo desde la manifestación de síntomas o patologías". La experta en TCA agrega, además, que "por este motivo es que la salud requiere una visión global del individuo como persona y no sólo como paciente. Esto incluye pensar y evaluar a cada uno como un todo: sus actividades diarias, su alimentación, el descanso, sus proyectos de vida, sus vínculos, su conducta, etc".

Ahora bien, cuando se habla de salud es esencial tener en cuenta que no todo es salud física. La salud mental es un aspecto muy importante desde el punto de vista del impacto en la salud integral, aunque no siempre se la tiene en cuenta de esta manera. De hecho, durante la pandemia se puso de manifiesto la relevancia de la salud mental para mantenerse saludable y la sensibilidad que esta puede tener ante ciertas situaciones -como la pandemia y el aislamiento, por ejemplo-.

En este sentido, la Lic. Mara Fernández dice que "la psicología se refiere a la salud mental como un "estado relativamente perdurable en el cual la persona se encuentra bien adaptada, siente gusto por la vida y está logrando su autorrealización. Es un estado positivo y no la mera ausencia de trastornos mentales".

La pandemia y las restricciones que se implementaron impactaron fuertemente en la salud mental de la población

Entonces, ¿cuál es la forma ideal de cuidar la salud?

Para el Dr. Marcillo Pantoja, "el ideal de cuidar la salud se basa en la medicina preventiva, que actúa antes de que aparezca una enfermedad o dolencia". Así, "mediante varios mecanismos" es posible "aumentar el nivel de salud de la población", agrega el experto.

La Lic. Fernández, psicóloga especialista en TCA, señala que "una forma de gozar de buena salud es hacer actividad física adecuada para la edad y condición física, una alimentación saludable (sin obsesiones ni restricciones que puedan resultar perjudiciales), un sueño reparador, hábitos de higiene y cuidado personal, autopercepción, autonomía y bienestar subjetivo, relaciones sociales, etc.".

La profesional menciona que "la influencia de factores biológicos, ambientales y sociales tienen un impacto en la salud física, pero el estilo de vida también juega un rol fundamental".

La actividad física es un factor importante para tener una vida saludable

Es esencial tener en cuenta que desde cada disciplina el cuidado y las recomendaciones pueden variar. "Desde el punto de vista alimentario se recomienda una alimentación variada tratando de mantener entre 4 a 5 comidas al día .desayuno, colación de media mañana, almuerzo, colación de media tarde y cena- con un intervalo de aproximadamente 4 horas entre cada comida", aconseja el Dr. Marcillo Pantoja.

¿Por qué? A su criterio, "la alimentación con horarios permitirá que nuestro metabolismo gastrointestinal se regularice y de mayor saciedad durante el día". Dado que las porciones son importantes, "sobre todo en el almuerzo y cena en donde debemos repartir adecuadamente cada grupo alimentario", el experto sugiere "dividir el plato común en 3 partes, el 50% del plato deben ser verduras sin almidones, el 25% carbohidratos de preferencia sin mezclarlos, y el 25% restante de proteína a elección".

Desde el punto de vista de la nutrición, es posible tratar y prevenir múltiples enfermedades. "Durante muchos años estuvimos centrados en la salud cardiovascular y metabólica, que son las que mayor cantidad de muertes y discapacidades suman en nuestro país: diabetes, hipertensión, enfermedad vascular que puede generar ACV o infartos, por ejemplo", explica la Lic. Aguayo. En este sentido, ella aconseja "evitar alimentos procesados de baja calidad nutricional como galletitas, productos de panadería y pastelería, embutidos, productos de copetín (papas, chizitos), golosinas" y, por otro lado, "aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres y granos integrales, el consumo de lácteos descremados y cortes magros de carnes".

La experta recomienda evitar los alimentos procesados y elegir productos más saludables

¿Cuáles son las principales patologías que afectan a la salud?

Por último, cuando se habla de salud también es importante saber cuáles son las principales trastornos que la afectan actualmente. Conocer qué afecciones o patologías son más frecuentes puede ayudar a tener más información acerca de estas y, así, contribuir a la prevención y al cuidado.

"Al entender que la salud habla de un estado de completo bienestar físico mental y social y, a la vez, tomando en consideración la actual pandemia, se han afectado las tres esferas mencionadas, ya que el aislamiento ha desencadenado estrés físico y psicológico", afirma el médico experto en Obesidad. Además, agrega: "Esto se debe al cambio abrupto en los hábitos cotidianos e incremento de sedentarismo, alteración de horarios de sueño, aumento del estrés por falta de socialización, alteración en los horarios de alimentación, e incremento de alimentos poco saludables, así como agravamiento de enfermedades existentes por falta de un adecuado seguimiento durante la etapa inicial de la pandemia".

La Lic. Aguayo, experta en nutrición, señala que "las enfermedades cardiometabólicas mencionadas anteriormente afectan a una mayor proporción de la población y, estadísticamente, generan más muertes e incapacidades".

La profesional considera que "trabajar sobre el estilo de vida ayuda a prevenir la mayoría de causales de las mismas: colesterol alto, hipertensión y diabetes o pre-diabetes, obesidad y sobrepeso".

La diabetes es una de las enfermedades que se puede tratar a través de la alimentación, entre otros factores de tratamiento

Además, agrega que "en número creciente, tenemos trastornos en la conducta alimentaria que son la contracara pero que igualmente están muy lejos de lo que es sano". Esto abarca a aquellas personas que, por una preocupación excesiva por su salud física, terminan por pasarse 360º: vigorexia y ortorexia son dos de las más vistas, en las que comer sano y realizar actividad física termina siendo excesivo y afectando no sólo la salud psíquica, emocional y social sino también la física generando lesiones y desórdenes hormonales".

Finalmente, la Lic. Fernández, psicóloga especialista en TCA, hace hincapié en la pandemia y sus consecuentes restricciones: aislamiento y distancia social. Con esta conjunción de factores "la salud mental se ha visto afectada significativamente: aumento de casos de síndromes depresivos, trastornos de alimentación, dificultades para conciliar el sueño, estrés elevado, trastornos obsesivos compulsivos, y obviamente esto ha incrementado la aparición de enfermedades físicas", señala. Finalmente, concluye: "Es por lo antes dicho que afirmaría que la Salud Mental será la otra pandemia, de la cual el mundo tendrá que ocuparse".