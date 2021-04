La lucha de Esteban Bullrich: su hija tuvo una enfermedad severa a los 7 años

El senador Estaban Bullrich había contado en 2017 que su hija padecía cáncer; este miércoles reveló que él tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica

El senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich contó este miércoles que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Según reveló, la enfermedad le provoca parálisis muscular y le afecta el habla. De inmediato, figuras del arco político del oficialismo y la oposición se solidarizaron con él y le enviaron mensajes de apoyo. Comprometido a aceptar su enfermedad y salir adelante, en un comunicado donde dio a conocer su diagnóstico, hizo referencia a otros momentos difíciles que atravesó a lo largo de su vida. Uno de ellos fue cuando su hija Luz batalló con un cáncer a los 7 años y con un tumor a los 13.

En el año 2017, en una entrevista con el periodista Luis Novaresio en Debo Decir (América), contó qué le había pasado por la cabeza cuando se enteró de que su hija tenía cáncer. El ahora senador respondió: "Por el corazón pasaron más cosas. Se te achica, se te estruja. La cabeza funciona mal".

Asimismo, contó que en medio de la desesperación que sentía, pasaba las noches navegando en Internet buscando qué hacer para salvarla: "Creía que iba a encontrar la cura del cáncer de mi hija".

Cuando dio detalles de lo que vivió la joven, agregó: "Luz estuvo casi un mes encerrada en un cuarto por un autotrasplante de médula. Fue el último tratamiento que tuvimos que hacer. Después estuvo casi un año en casa, no podía salir".

Habiendo superado el cáncer, en el año 2013 le encontraron un tumor en el hígado a su hija y esto hizo que el exministro de Educación, abrazado a su fe en Dios, le escriba una carta a Jorge Bergoglio: "Se la mandé a través de un amigo en común, Guillermo Marcó, que fue a Roma, y le pedí que rezara". La respuesta de Francisco no tardó en llegar: "Me dijo ‘estoy rezando’".

Esteban Bullrich contó que padece ELA

Además, señaló que al momento de la operación los médicos encontraron el tumor maligno en el hígado y lo mandaron a analizar. Después de esperar 24 días el resultado dio negativo.

A raíz de esto, y tras la recuperación, con la familia viajaron a Roma para agradecerle en persona a su santidad. Fue una charla de 20 minutos de la que el exministro de Educación asegura no recordar nada por la emoción que tenía."Pudimos conocerlo a Francisco. Él le dijo: "Recé mucho por vos" y Luz le contestó: ‘Yo recé mucho por usted’. Ahí empecé a llorar y no paré", dijo entre lágrimas.

El diagnóstico de ELA de Esteban Bullrich

El senador nacional Esteban Bullrich informó este miércoles, a través de una carta que envió a las autoridades de la Cámara Alta, que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular de manera progresiva.

En su misiva, Bullrich aseguró que "es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador".

"Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición", aseguró en su escrito, al tiempo que señaló que esta enfermedad fue la que le provocó problemas en el habla.

La carta también fue compartida este miércoles en sus redes sociales.

Bajo el título "Sobre mi estado de salud", Bullrich comienza diciendo en el texto difundido a la prensa: "Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla".

"La ELA es compleja pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones", aseguró.

El senador sostuvo que "el compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos no se modifica por este diagnóstico", y añadió que "hay mucho por hacer para construir la Argentina que queremos para nosotros y para nuestros hijos".

Además, afirmó que se siente "parte de algo mucho más grande" que él y que su "vocación de servicio está intacta".

Bullrich, que había comenzado con trastornos en el habla en los últimos meses y se sometió a innumerables estudios médicos para detectar el origen del problema, adelantó que se ocupará en adelante de intentar "mejorar" las condiciones de vida de los pacientes con diagnóstico de ELA.

El senador Esteban Bullrich anunció que tiene ELA

"Voy a sumar una prioridad más a mi vida. Desde hoy, parte de mi trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA en la Argentina. Es una enfermedad más frecuente de lo que se cree, pero sigue siendo difícil de diagnosticar. Hay mucho para hacer y me comprometo a hacer mi aporte", expresó.

En el final del comunicado, aclaró: "Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa, y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor. Tengo el apoyo inestimable de mi familia, mis amigos y mi equipo. Por ellos y para ellos, y apoyado en Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa para algo".

"Voy a averiguarlo y a hacerlo valer la pena. Agradezco de nuevo todas las oraciones y muestras de cariño a lo largo de estos meses. Tienen un valor enorme y dan fuerzas para seguir porque sé que cuento con todos ustedes para esta nueva etapa de mi vida. Mi compromiso es encararla con la misma fuerza con la que enfrenté todas las otras, que nunca fueron fáciles. Vivir, también, se trata de darle para adelante. Muchas gracias a todos, seguimos", concluyó.