Zapatos para no videntes: cómo es este invento que busca reemplazar al bastón blanco

Actualmente, las personas no videntes usan un bastón para deambular por la vía pública, pero estos zapatos podrían reemplazar a esa herramienta

Un grupo de investigadores de la Universidad austriaca TU Graz y la compañía vienesa Tec-Innovation crearon un dispositivo que apunta a beneficiar a las personas no videntes. Se trata de un dispositivo pequeño que se coloca en los zapatos y que podría ayudar a esta población a detectar obstáculos y a caminar por la calle sin el peligro de chocarse con algún objeto. De esta manera, sería posible para ellos dejar de usar el clásico bastón que emplean las personas ciegas.

La empresa Tec-Innovation ya está comercializando unos zapatos llamados Innomake que ayudan a los no videntes, así como a otras personas con dificultades en la visión, a circular por la calle.

¿Cómo funcionan estos zapatos?

Cuando las personas se encuentran con un obstáculo a menos de cuatro metros, los zapatos avisan a través de una vibración, sonido o incluso mediante una app en el celular. De esta manera, les indican la dirección a seguir y la mejor manera de esquivar el obstáculo.

Para calcular la distancia con los objetos, el sistema tiene sensores de ultrasonido integrados que emiten señales que rebotan en los obstáculos y son recogidas de vuelta por el aparato. De todos modos, todavía la tecnología necesita algunas mejoras y la compañía reconoce que su dispositivo es incapaz de recoger información fundamental sobre los objetos para mejorar su usabilidad.

El dispositivo se instala en los zapatos de las personas no videntes

"No solo es relevante la advertencia de que me enfrento a un obstáculo, sino también la información sobre el tipo de obstáculo al que me enfrento. Porque es muy diferente si se trata de un muro, un coche o una escalera", asegura Markus Raffer, uno de los fundadores de Tec-Innovation. El aporte del Instituto de Ciencias Computacionales y de la Visión de la Universidad TU Graz tiene como objetivo solucionar este problema. Los investigadores han dotado a este aparato de cámaras y han desarrollado un algoritmo que analiza los datos detectados e interpreta el contenido de la imagen.

Con esta información, y con la obtenida de los sensores de ultrasonido, el dispositivo es capaz de determinar las zonas libres de obstáculos y de reconocer y distinguir los diferentes tipos de objetos que hay en el camino. Cuando hay un obstáculo delante, los zapatos emitirán distintas señales que indicarán a su portador si puede pasar por encima de él, si debería evitar pisar encima (un agujero) o si tiene que parar para no chocarse (un muro). El profesor David Schinagl, uno de los creadores de este sistema, asegura que esta tecnología no se podría implementar sin la nueva hornada de procesadores para móviles. Con ellos se consigue una potencia suficiente como para poder interpretar toda esta información mientras el usuario camina por la calle. Aunque los Innomake ya se pueden comprar en la web de la compañía, los zapatos con este dispositivo de cámaras están todavía en fase de prototipo y aún no ha trascendido la fecha definitiva para su salida al mercado.

Muchas personas no videntes emplean un bastón para deambular por la ciudad

El próximo paso es un mapa para no videntes

El siguiente paso para esta tecnología es ambicioso. Tec-Innovation y los investigadores del TU Graz ya comenzaron a trabajar en la creación de un sistema de navegación colaborativo que se alimente de todos los datos recogidos por los usuarios de sus zapatos. Una idea que ya se utiliza en aplicaciones como Google Maps o Waze para avisar de atascos o de obstáculos en la carretera. "En la actualidad, solo el usuario que los lleva se beneficia de los datos que el zapato recoge mientras camina. Sería mucho más sostenible si estos datos pudieran ponerse también a disposición de otras personas para ayudarlas a la navegación", afirma el investigador de la TU Graz, Friedrich Fraundorfer.

Sin embargo, esta información se debe tomar con cautela, dado que tanto los investigadores como la compañía han admitido que todavía queda mucho trabajo por hacer y muchos obstáculos por superar para implementar esta tecnología. El experto afirma que un mapa de estas características requiere actualización y expansión constantes, además de una vinculación de los datos existentes previamente con los nuevos, que se obtienen por los zapatos.

Pero los investigadores son optimistas: "No cabe duda de que seguiremos trabajando en este tema. Al fin y al cabo, en nuestro mundo tan innovador, también debe ser posible una alternativa al bastón para ciegos que ya tiene más de 70 años", concluyen.