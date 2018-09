Ley de leyes La rebaja en Ingresos Brutos es la clave para destrabar el acuerdo con los gobernadores por el Presupuesto 2019

La Rosada aceptaría discutir la baja de Ingresos Brutos. Macri recibe este martes a los mandatarios provinciales. El viernes el Ejecutivo envía la ley

En el Gobierno admiten que ante la presión de los gobernadores están dispuestos a "que se pongan todos los temas sobre la mesa de negociaciones", incluida la conveniencia de dejar sin efecto el traspaso de la tarifa social a las eléctricas y la suspensión de la rebaja de Ingresos Brutos.



Hasta este domingo, los ministros de Economía provinciales no habían recibido el borrador del Presupuesto 2019 que le prometieron cuando el jueves se retiraron de Casa Rosada.

Desde el Gobierno aseguran que este lunes ya lo tendrán en sus manos, con la previsión del impacto que según Nación tendrán en sus distritos, para que emitan un dictamen a su gobernadorm señala Clarín.



El socialista santafesino Miguel Lifschitz, ya se anticipó y dijo que no va a ser "socio del ajuste"; y el peronista K Alberto Rodríguez Saá, pidió rechazar el Presupuesto, porque "es impuesto por el FMI", y casi en simultáneo planteó armar “un frente patriótico” para derrotar a Macri en la próxima elección presidencial.



El recorte general para las provincias sigue siendo alrededor de $50 mil millones por el traspaso del subsidio al transporte, y unos $30 mil millones del Fondo Sojero, por el que se estudia compensar a los municipios con créditos blandos, vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o el FoFFIR, para garantizar las obras en ejecución.



En principio, en cuanto al resto para llegar a los $100 mil millones, el Gobierno quiere que sea cubierto con el traspaso de los subsidios a la tarifa social de las eléctricas -entre $15 mil y $20 mil millones-, que por ahora quedó en stand by.



Además del aumento de la coparticipación a las provincias que se otorgó desde que asumió Macri, en el Gobierno resaltan las concesiones que ya hizo: por ejemplo, postergar por un año algunos puntos de la ley de responsabilidad fiscal, como el impuesto a los Sellos (el tope de 0,75% de alícuota prevista para 2019 queda sin efecto) y la suba en Bienes Personales para activos radicados en el exterior, que según estiman en el oficialismo representa un universo adicional de fondos de alrededor de u$s750 millones, es decir, similar al Fondo Sojero.



También, si bien respecto a la rebaja de Ingresos Brutos Frigerio había dicho que "se mantendría la rebaja", ahora en el Gobierno no cierran la puerta a poner esa carta sobre la mesa como herramienta para destrabar la negociación. "Para nosotros no es una buena señal, pero si 15 gobernadores quieren tener la decisión de frenar su baja, lo tendremos que evaluar", indicaron al matutino.