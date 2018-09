Ajuste Carlos Verna denuncia que Macri quiere cobrar más Ganancias a los empleados públicos pampeanos

“Les sacarán $600 millones al año”. Verna dijo que ese dinero debería salir de mayores impuestos a los empresarios que tienen sus bienes en el exterior

El gobernador Carlos Verna dijo este viernes que en el proyecto de presupuesto Mauricio Macri pretende aumentar la presión de Ganancias sobre los empleados públicos. “Les sacarán -aseguró- 600 millones de pesos (al año)”. Dijo que ese dinero debería salir de mayores impuestos a los empresarios que tienen sus bienes declarados en el exterior.



“Yo sé que a veces dicen que vamos a las reuniones y nos peleamos con el Gobierno nacional. Eso no es cierto”, dijo Verna.

Te puede interesar AFIP reformuló y unificó la reglamentación del Monotributo

“Voy a las reuniones y defiendo siempre, siempre, el interés de los pampeanos. En la última reunión nos quisieron imponer, y de hecho lo van a escribir en el proyecto de presupuesto, que se va a modificar el cálculo del Impuesto de las Ganancias para todos los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. Es decir, nosotros sacamos un decreto, adhiriendo a una acordada de la Corte (Suprema de la Nación), por la cual los empleados públicos de La Pampa no pagan Ganancias sobre los viáticos, la movilidad, el desarraigo, las asignaciones específicas, la mayor responsabilidad jerárquica y las actividades críticas. Todo eso ahora quieren que sea eliminado. ¿Y saben qué significa eso? Que La Pampa va a perder más de 600 millones de pesos que iban al consumo y que ahora van a ir a la recaudación nacional. Y significa que los empleados públicos van a estar afectados en su sueldo. Pero no es solo La Pampa: es La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y el Estado nacional. Lo hacen porque así van a generar un ahorro de 20 mil millones de pesos. Es decir, estrujan a los empleados públicos para sacarles 20 mil millones de pesos”, dijo.



El gobernador dijo que su propuesta, en realidad, era aumentar el impuesto a los bienes de capital que se encuentran en el extranjero: propuso llevarlo al 1,5%. Pero Nación solo lo aumentará al 1 por ciento. “Ese 0,5 por ciento representan los 20 mil millones. En vez de sacarlos a los que más tienen, se los sacan a los empleados”, lanzó.



“Estrujan a los empleados públicos para sacarles 20 mil millones y no quieren, como propuse yo, subir el impuesto a los capitales blanqueados que están afuera, para recaudar la misma plata porque para ellos es más fácil estrujar al empleado público y sacarle la plata, que cobrar impuestos a los que tienen la plata afuera, como (Nicolás) Dujovne, que no la trajo y que dormía en un baldío, como (Juan José) Aranguren, que no trajo la plata al país porque dijo que es un país poco creíble”, reprochó.