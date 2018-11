Paquete La UIA pedirá al Gobierno medidas de shock para salvar a las pymes

La UIA presentará un documento con 35 medidas de corto y mediano plazo para que las pymes en emergencia puedan sortear la crisis

La Unión Industrial Argentina ( UIA) le presentará al Gobierno, en menos de diez días, un documento con 35 medidas de corto y mediano plazo para que las pymes en emergencia puedan sortear la crisis y evitar más achiques y cierres de fábricas.

El paper incluye una serie de reclamos para ser implementados de manera urgente, entre los que se encuentran reducción de la presión impositiva, reinstalación de la línea de créditos Licip, eliminación del scoring aplicado por la AFIP, exención de retenciones a pymes exportadoras y bonificaciones de tarifas para las fábricas electrointensivas, señala BAE Negocios.



El documento fue debatido en la Junta Directiva, cuyos integrantes le realizaron aportes que serán incorporados para la presentación ante el Ejecutivo. "El Departamento PyMI y Desarrollo Regional presentó un conjunto de propuestas para abordar el impacto negativo generado por la actual situación y promover la producción industrial en el mediano plazo", destacó un comunicado de prensa.



Las propuestas "son producto del diálogo permanente con las entidades socias sectoriales y regionales, cuentan con 6 ejes de trabajo": la actual Ley PyME, que aún presenta puntos pendientes de reglamentación; reformas tributarias que prioricen la agregación de valor; la generación de más y mejores instrumentos de financiamiento para las PyMEs; la promoción de la producción y el consumo nacional a través de iniciativas tales como "Compras Públicas" y "Políticas de Góndola"; el diseño de estrategias para fomentar las exportaciones; e iniciativas que amortigüen el impacto del actual esquema tarifario en los sectores productivos.



El director de Departamentos Técnicos de la UIA, Gabriel Vienni, confirmó que el paquete de medidas propuesto busca dar soluciones a corto y mediano plazo para las pymes industriales, que "será presentada al Gobierno en un plazo de diez días, luego de que sean unificadas las nuevas propuestas con la revisión del Comité Ejecutivo".



"Habrá un eje tributario, que incluye el pedido de reponer algunos beneficios, como el decreto 814, que es central para las industrias de las provincias. Esa medida, si bien tiene costo fiscal, en este marco de preocupación por la actividad reviste en beneficios por producción. Si no tiene respuesta positiva, se pedirá adelantar algunos beneficios de la reforma fiscal", señaló al matutino.



Vienni explicó que la UIA pedirá que se "elimine" el scoring que impuso la AFIP para ingresar a planes de pago por atrasos. Si bien en la entidad hubo un apoyo a la medida presentada meses atrás, el contexto recesivo generó "resagados".



La alta tasa de interés de referencia impuesta por el Banco Central generó un ahogo financiero para las pymes. Por eso, la UIA pedirá que se reinstalen las líneas de crédito para inversión productiva (Licip) que obliga a los bancos a utilizar parte de sus depósitos para fondear préstamos con tasas subsidiadas. "No tiene costo fiscal para el Estado y sería muy importante para las pymes que no tienen acceso al financiamiento para capital de trabajo y bienes de capital", destacó Vienni.