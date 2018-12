Diputados buscará aprobar los cambios en Bienes Personales y una batería de proyectos

La Cámara baja celebrará a las 10.30 una sesión preparatoria para renovar autoridades. Luego, a las 11.30, se tratará una serie de proyectos consensuados

La Cámara de Diputados ratificará este miércoles a Emilio Monzó como presidente, así como al resto de las autoridades, y tratará a continuación una serie de proyectos consensuados, entre ellos el que introduce cambios en el impuesto a los Bienes Personales, en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias.



La jornada iniciará a las 10.30 con la sesión preparatoria, que cobra cierta relevancia política ya que Monzó será reelecto por última vez como titular de la Cámara baja, pues dejó trascender que no buscará un segundo mandato como diputado y que por sus diferencias con el oficialismo podría abandonar el frente Cambiemos.



También serán confirmados en sus cargos el vicepresidente primero, José Luis Gioja (Frente para la Victoria-PJ); el segundo, Luis Petri (UCR); y el tercero, Martín Llaryora (Argentina Federal); y como secretarios seguirán Eugenio Inchausti (Parlamentaria), Florencia Romano (Administrativa), María Luz Alonso (Coordinación Operativa) y Marcio Barbosa Moreira (General).



A continuación, a las 11.30, Diputados realizará otra sesión donde votará 23 proyectos, entre ellos el que modifica las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, que fue modificado en el Senado por impulso del jefe del bloque peronista, Miguel Pichetto.



El pasado 25 de octubre, la Cámara baja aprobó como complemento del Presupuesto 2019 -con 130 votos a favor, 38 en contra y 8 abstenciones- un proyecto que modifica el mínimo no imponible del impuesto y establece un esquema de progresividad del tributo con nuevas alícuotas.



Según ese texto, el mínimo no imposible de Bienes Personales pasará de los $1.050.000 pesos actuales a $2.000.000 a partir de los ejercicios fiscales 2019 y siguientes. Además, aquellos que declaren bienes por entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; de $5.000.000 a $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75%.



Cuando el proyecto llegó al Senado, Pichetto impulsó una modificación para exceptuar del impuesto a las casas con destina habitacional de hasta $18.000.000. La nueva redacción fue aprobada en el Senado con 57 votos a favor y cuatro en contra, y este miércoles Diputados la ratificará.



En otro orden, se votará en el recinto una autorización al presidente Mauricio Macri para ausentarse del país en 2019 “cuando razones de gobierno lo requieran”; y cinco acuerdos internacionales y protocolos de distinta índole.



Otro de los temas será el proyecto de reconocimiento y protección de las personas apátridas; una modificación en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal (Salta) y otra en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; y la transferencia de inmuebles a las provincias de Misiones, Jujuy y Salta.



El temario continúa con la derogación de la Ley 11.247 sobre Derechos de Faros y Balizas; un proyecto que declara de “interés público nacional” la política de seguridad en el transporte; y otras dos iniciativas en favor de Misiones: una para declarar a la provincia como “Capital Nacional de la Biodiversidad”, y otra para declararla “Provincia de Cultura Hacedora”.



Diputados también votará la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá en Corrientes; un proyecto que modifica y prorroga la vigencia de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados; y otro para prohibir la comercialización e importación de lámparas halógenas y su reemplazo por lámparas de tecnología LED.



Asimismo, se buscará aprobar la nueva ley de vacunas; un proyecto sobre áreas marinas protegidas; y otro para que quienes realicen actividades deportivas en instituciones o en carreras de calle deban presentar un certificado de aptitud física.