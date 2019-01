El ABL en el Conurbano llega con aumentos de un 35% en promedio

a mayoría de los municipios aprobó subas menores a la inflación de 2018. En muchos casos los incrementos se aplicarán de manera escalonada durante el año

Los vecinos del Conurbano bonaerense pagarán este año un 35% más de ABL, en promedio.



Esto es lo que se resolvió en cada Municipio de acuerdo a un relevamiento de Clarín:



Almirante Brown: aprobaron un aumento del 30% para vecinos, pequeños comerciantes y pymes. En el Concejo lo aprobaron todos los bloques. La Comuna también impulsa una serie de beneficios para empresas radicadas en el distrito y que puedan afrontar mejor este aumento.



Avellaneda: las tasas subieron 50% en todos los barrios. El proyecto establece que la tasa mínima para una vivienda es de $638 mensuales y para comercios, de $1.346, aunque las casas que se encuentran en barrios muy humildes, como Villa Tranquila, pagan $234.



Berazategui: la suba es de entre un 35% y 45%. El mayor porcentaje se registra en las zonas más caras. También subieron hasta 100% otros impuestos como el alumbrado, que se paga con la boleta de luz. En Ranelagh, una de las zonas donde el impacto es mayor, la boleta bimestral es de $1.998.

Escobar: el Concejo aprobó un incremento anual de la tasa por Servicios Generales del 30%, que se aplica el 15% en enero, 10% en marzo y 5% en mayo.



Esteban Echeverría: el rango de aumento es de entre el 15% y el 24% según el barrio. Pero desde la oposición ya calificaron ese incremento de "engañoso”, porque dicen que se aplicará con un sistema de módulos que provocará subas mayores.



Florencio Varela: los aumentos del ex ABL para viviendas van del 15% al 30% según la zona.



Hurlingham: la tasa subirá entre 20% y 35%, según las zonas. El aumento se aplica completo con la primera boleta del año, este mes. Al igual que otros distritos, implementa por primera vez un descuento del 10% por el pago anual, que se puede sumar al 20% por estar al día y pagando con débito automático.



Ituzaingó: la suba es del 20%, y comenzará a aplicarse en marzo. Si los contribuyentes pagan la totalidad del año en enero, no sólo tienen un 10% de descuento y una cuota bonificada, sino que no les regirá el aumento desde marzo.



La Matanza: aumenta entre 25% y 35%, según el barrio. Al igual que el año pasado, está segmentado por zonas. Los mismos porcentajes de ajuste rigen para la industria y el comercio.



Lanús: el incremento llega hasta un 39%. Se aplica este mes y será el único del año.



Lomas de Zamora: El aumento ronda el 35% y generó discusión en el Concejo Deliberante, donde la oposición cuestionó que no eran claros los porcentajes.



Malvinas Argentinas: aumenta un 29% en enero, y en teoría no habrá más ajustes en el año. También subirá esa cifra la tasa de Seguridad e Higiene que pagan los pequeños comercios.



Merlo: se aprobó un aumento que, para la mayoría de los vecinos, ronda entre el 33% y 35%. Algunas propiedades pueden haber tenido porcentajes más altos, por su superficie o el barrio.



Moreno: el incremento varía entre un 20% y un 50%, según la zona.



Morón: a partir de este mes se incrementaron las tasas en un 35%, pero hay un 25% de descuento si se abona el año completo, lo que significaría sólo un ajuste del 10%.



Pilar: el año arrancó con la implementación de un denominado "Módulo Fiscal", por el que el Municipio puede aumentar las tasas de manera automática con un tope de 50%.

De este modo, en enero los vecinos recibieron las boletas con un 10% de incremento (más el impacto de una revaluación de las propiedades). Y los incrementos se irán dando cada dos meses. El porcentaje se irá definiendo según dos variables: la inflación y la variación de los sueldos municipales. Quienes en enero paguen el año entero por anticipado congelarán el precio sin los aumentos y además recibirán un descuento del 10%.



Quilmes: aprobaron un aumento del 38% en la tasa de servicios generales municipal. El porcentaje es igual para todos los barrios y categorías y se aplica desde el 1° de enero. La suba también se trasladó a lo que paga cada vecino por alumbrado en la boleta de Edesur: pasa de $95 a $165.



San Fernando: el ex ABL sube 7% en enero pero podrán ajustarlo hasta un tope de 35% durante 2019. De este modo, aquellos vecinos que opten por abonarlo por adelantado evitarán los eventuales aumentos futuros. En cambio, la Tasa de Seguridad e Higiene de pequeños comercios y pymes sube solamente una vez, el 25% este mes.



San Isidro: el ABL aumentó un 12% ahora, pero el Intendente podrá incrementarlo hasta otro 12% a lo largo del año, no más de 4% por bimestre. Aunque esta vez se incluyó una "cláusula gatillo" según la cual si los índices de precios sobrepasan este 24%, se pueda aplicar una actualización calculada en base al índice de la construcción, la paritaria de los recolectores de residuos del Municipio y el precio del petróleo.



San Martín: la tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales Indirectos sube este año entre un 20% y un 35%. Ese monto depende de variables como el barrio o zona, el tipo de edificación y los servicios con los que cuenta la propiedad (como agua corriente, luz y cloacas).



San Miguel: aprobaron una suba de entre el 30% y el 35%. Pero le otorgaron al intendente la facultad de volver a aumentar hasta un 20% de acá a fin de año si la inflación sigue creciendo.



Tigre: el Concejo autorizó la suba de 16% en las boletas de enero. Pero el incremento podría llegar a 41% durante el año (autorizaron un 25% más acumulativo), de acuerdo a la inflación.



Tres de Febrero: la tasa subió un 28%, fijo para todo el Municipio. Cómo una de las principales problemáticas es la baja cobrabilidad (es decir la cantidad de vecinos que están al día), en la Comuna evaluaron que un ajuste mayor iba a generar más casos de mora que incremento de la recaudación.



Vicente López: la suba será escalonada y de hasta un 38% anual en la tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación de la Vía Pública y Servicios Varios (ex ABL). De este modo, en enero las boletas llegaron con un primer aumento del 20%. Y a lo largo del año habrá otros incrementos, atados a la inflación.