Cristiano Ronaldo será juzgado por fraude fiscal: piden dos años de cárcel y una multa millonaria

El próximo martes el futbolista portugués será juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid por presuntamente defraudar a Hacienda

Tras su salida del Real Madrid al inicio de la actual temporada, Cristiano Ronaldo retornará a la ciudad que lo vio brillar y conquistar el mundo, pero en un marco totalmente diferente.

El próximo martes el futbolista portugués será juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid por presuntamente defraudar a Hacienda. La Fiscalía solicita dos años de cárcel y el pago de una multa millonaria.



El hombre de la Juventus de Italia acudirá en persona -en un principio se barajó la posibilidad de hacerlo mediante una videoconferencia- a declarar. CR7 sería condenado a dos años de cárcel y 18,8 millones de euros de multa de acuerdo al pacto al que llegó con la Fiscalía de Madrid y con Hacienda, en el cual reconoce haber cometido cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014.



Los abogados del deportista le recomendaron explicar en persona lo sucedido, con la intención a minimizar la pena. Según ABC, la defensa de Cristiano buscará sustituir los 24 meses de prisión por una multa de 250 euros diarios a pagar durante 48 meses, cantidad que ascendería a 365.000 euros.



Los cuatro delitos que se le imputan al delantero son 1,39 millones en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y 8,5 en 2014. Mediante el acuerdo al que llegaron, el deportista logró rebajar el importe en 5.7 millones de euros.



La Fiscalía siempre mantuvo que Cristiano Ronaldo se benefició de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al Fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen. También lo acusó de presentar en 2014 una declaración de 11.5 millones, cuando la cifra real era de 43.



Aunque es potestad del Tribunal, se estima que Ronaldo no ingresará a prisión ya que no cuenta con antecedentes penales. Además, en el pacto entre la Abogacía del Estado, Fiscalía, Hacienda y la defensa del jugador en ningún momento se hace mención a un posible ingreso a la cárcel.



En un principio la audiencia había sido fijada para el lunes, pero la defensa del luso solicitó retrasarla 24 horas, ya que deberá disputar un partido con Juventus por la Serie A ante Chievo Verona.



Otro que también será juzgado será su ex compañero de equipo Xabi Alonso. El Ministerio Público solicita cinco años de prisión por tres delitos fiscales entre 2010 y 2012.