Carbap reclamó que el Gobierno baje la presión impositiva y los costos financieros para el agro

"Lo peor que el Gobierno puede hacer es seguir estirando la recesión y mantener estas tasas que impiden la adquisición de capital", señaló la entidad

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) pidió que el Gobierno baje la presión impositiva y los costos financieros para el agro.



En un comunicado, la entidad destacó que "si reactivar la economía nacional es una prioridad para este año, no puede dejar de contemplarse a la brevedad la baja de la presión financiera e impositiva al sector agropecuario, motor de arranque del aparato económico argentino, que permitirá reactivar la economía del interior y volver a crecer".



Para Carbap, las únicas líneas de crédito subsidiadas están enfocadas en descontar cheques, pero con corto, ya que tienen cupos y son pausibles del scoring bancario, sistema este que mide el grado de reciprocidad de un cliente con un banco.



"Será fundamental disponer de una herramienta para efectivizar el crédito y garantizar el repago de las deudas que se acumulan con los bancos. Han desaparecido las líneas que puedan financiar en forma razonable el capital de trabajo, hay que recuperarlas a tasas no mayores al 20% porque las rentabilidades de las actividades agropecuarias hoy no otorgan rentabilidad como para pagar más que eso", aseguro Matías de Velazco, presidente de Carbap.