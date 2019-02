La Justicia argentina avanza en la investigación a la Fundación Leo Messi por presunto lavado

El juez federal en lo Penal Económico Gustavo Meirovich avanza en la pesquisa sobre la Fundación Leo Messi Argentina por presunto lavado de dinero.

La causa tiene bajo investigación al jugador estrella del Barcelona, a su padre Jorge Messi -ambos vocales de la ONG-, y a su hermano Rodrigo, que tiene el cargo de presidente. La denuncia la inició un ex empleado de la ONG, quien aportó mails y documentación vinculados a un presunto desvío de fondos que estaban destinados a la ONG benéfica.



Según pudo reconstruir Infobae de fuentes con acceso al expediente, el magistrado dispuso a fines del año pasado una batería de medidas que amplió luego de la feria judicial de enero. "La hipótesis de la investigación sigue siendo el posible lavado de dinero, no la evasión impositiva", informaron las fuentes.



Entre esas medidas dispuestas por el juez Meirovich figuran el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Messi y su padre, y quien le maneja los negocios y los contratos de imagen al jugador. Ambos fueron imputados por el fiscal Pablo Turano por el artículo 303 del Código Penal que se refiere al delito de lavado, aunque el representante del Ministerio Público fijó un objeto más amplio de investigación, que podría abarcar como delito precedente la evasión agravada.



Meirovich también le pidió a la AFIP el levantamiento del secreto fiscal de la Fundación y de LIMECU SA, la firma de los Messi que tiene entre sus actividades en Argentina la inmobiliaria y el manejo de los derechos de imagen del jugador. Su denominación responde al acrónimo del nombre y apellidos completos del jugador: Lionel Messi Cuccittini.



LIMECU intervino en la firma de convenio en 2012 de la Fundación con la empresa uruguaya LAMFUR SA para la comercialización de merchandising con la imagen de Messi "a fin de generar recursos para los proyectos sociales que desarrolla" la ONG.



A partir de los Balances de la Fundación Privada Leo Messi Argentina -filial local de la casa matriz española-, en el Juzgado buscan reconstruir el flujo de entrada y salida de dinero de la filial local de la ONG creada en Barcelona. Del análisis del origen de los fondos ingresados como "donaciones" con fines benéficos y su destino, se apunta a determinar si la Fundación pudo haber sido usada para lavar dinero de los Messi u de otros, ya sea empresas o particulares.

La filial rosarina de la Fundación no había presentado Balances desde su constitución en 2009. Recién lo hizo en noviembre último –luego del inicio de la causa en el Fuero Penal Económico Federal en la Ciudad de Buenos Aires-, cuando tuvieron que regularizar esa situación. Lo hicieron ante un requerimiento de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe por no haber cumplido con ese requisito legal.



Fue entonces que la Fundación presentó, retroactivamente, los Balances correspondientes al 2012 hasta el 2016, junto con el estatuto de su constitución. Sin embargo, según pudo averiguar este medio, no habrían presentado en ese momento ni las Memorias ni documentación respaldatoria de la contabilidad.



Allegados a Jorge Messi aseguraron que "los balances sí fueron presentados en su momento ante la AFIP" y que la no presentación ante la IGPJ santafesina se debió a que "la estructura administrativa es muy chica y el asesoramiento en los primeros año no fue el adecuado". Ante Infobae aseguraron: "Estamos muy tranquilos. Todo está en regla".



Esos Balances y Memorias de la filial de la Fundación en Rosario no fueron publicados en la web de la ONG, como sí está disponible on line el último Balance de la casa matriz en España, una exigencia de transparencia del Protectorado de la Generalitat, el organismo que controla a las fundaciones en Cataluña.