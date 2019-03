Comienza hoy el jucio oral contra Samid por evasión impositiva

El empresario Alberto Samid comenzará a ser juzgado por presunta asociación ilícita en la evasión de impuestos en una causa que se inició en 1996.

El empresario Alberto Samid comenzará hoy a ser juzgado por presunta asociación ilícita en la evasión de impuestos en una causa que se inició en 1996. La particularidad que tendrá este juicio oral es que habrá audiencias los sábados y domingos.



Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1 por la agenda de otros procesos de uno de sus integrantes. El juicio comenzará este lunes, habrá audiencias durante la semana siguiente y se fijó también para el sábado 23 y el domingo 24.



Samid será juzgado junto a su hermana, Alicia Samid, y cuatro personas por una causa que inició en 1996 la Dirección General Impositiva (DGI). Denunció que un grupo de frigoríficos evadía el IVA en la comercialización de carnes, el rubro al que se dedica Samid.



La causa llegó hace una década al TOPE 1 pero el juicio, por distintos motivos, no se inició. Uno de ellos fue que el tribunal, con los jueces Jorge Pisarenco y Susana Pellet Lastra, cerraron la causa por la doctrina del "plazo razonable": los acusados no puede ser responsables de una demora en su juzgamiento. Pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó que la continúe.



Pero el paso del tiempo afectó el expediente. Una de las imputaciones era la de evasión tributaria pero el Congreso fue actualizando los montos por los que es considerada delito y los de la acusación quedaron por debajo del piso. Así se aplicó la llamada "ley penal más benigna" que impide acusar a alguien cuando una norma que está vigente lo beneficia. Solo quedó el delito de asociación ilícita.



En 2016 falleció uno de los jueces del tribunal, Enrique Schlegel, y Pisarenco y Susana Pellet se jubilaron este año cuando llegaron a los 75 años -edad que impone la Constitución Nacional para ejercer el cargo- y el gobierno de Mauricio Macri no les dio un nuevo acuerdo para continuar.



El tribunal fue integrado por distintos jueces subrogantes y en agosto del año pasado los magistrados Eduardo Farah, Karina Perilli y César Osiris Lemos fijaron el inicio del juicio para marzo.



El proceso lo harán otros tres jueces: Diego García Berro e Ignacio Fornari, quienes asumieron como titulares a comienzo de año, y José Michili, subrogante y titular en el Tribunal Oral Federal 1. Michilini está haciendo actualmente el juicio oral al ex secretario de Obras Públicas José López por los millones de dólares con los que fue detenido, al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la venta de la Rural, uno de trata de personas y un último de secuestro extorsivo.



Por la sobrecarga de audiencias y de agenda en la semana se decidió que el sábado 23 y el domingo 24 haya audiencias, que estarán entre las que se harán los lunes, martes y jueves de la semana que viene y el lunes, martes, miércoles y viernes de la siguiente. Esa es la agenda prevista y luego se fijarán las nuevas audiencias.



El fiscal del juicio será Gabriel Pérez Barberá, están citados cerca de 100 testigos y la AFIP será querellante. El proceso tiene otro riesgo latente: en junio prescriba la causa.