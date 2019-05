Los productores no podrán facturar sus granos en dólares

Agroindustria descartó esta opción por completo y valoró que ahora se puede liquidar la venta de la materia prima con el tipo de cambio del día anterior.

Frente a los diversos pedidos que hiciera la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)para que la AFIP habilite a los productores a facturar la entrega de sus granos en dólares, Agroindustria descartó esta opción por completo y valoró que ahora se puede liquidar la venta de la materia prima con el tipo de cambio del día anterior.



"Si bien lo que hizo CRA es un reclamo, eso no se va a hacer", dijo a BAE Negocios el Jefe de gabinete de la Secretaria de Agroindustria, Santiago del Solar durante el Congreso de Maizar.



El funcionario se mostró mas pendiente por la Disposición 19 que establece que la compra y venta de granos -que se cancelan en dólares- se realicen con el tipo de cambio a las 24 horas. Antes era a las 72 horas previas.



"Estamos esperando los cambios que está haciendo la AFIP para que todos los puedan hacer desde las empresas mas chicas hasta las mas grandes", afirmó Del Solar, quien agregó "que esta vigente y que hoy solo falta que el sistema pueda emitir nota de débito y crédito".



Los técnicos de la AFIP pidieron 90 días para adecuar sus registros dado que el reglamento del organismo recaudador en el ítem "liquidaciones primarias de granos" no deja que la misma se haga en dólares.



Desde CRA explicaron que no buscan cobrar en "dólares", sino que las facturas estén expresadas en la moneda norteamericana para de esa forma poder cobrar al tipo de cambio actual. Las constantes devaluaciones del peso hacen que las operaciones queden desfasadas en el tiempo. En pocas palabras piden un seguro de cambio. La AFIP prefirió no hacer declaraciones al respecto.



Aunque ya en una primera instancia el organismo de control ante las cartas que envío CRA, "desmintió que vaya a implementar un cambio en la moneda de liquidación de las operaciones de granos" y ratificó "que se mantendrá el esquema vigente de liquidación en moneda nacional.



Por lo pronto se entiende que ante la imposibilidad de ganar esta pelea, Agroindustria se conformó con que se cobre al tipo de cambio anterior, ahí es donde las exportadoras, buscan dar marcha atrás con la disposición que sostiene perjudica a la cadena y para eso tiene el apoyo de corredores y acopios, pero por ahora no hay modificaciones.



La CRA diseña una nueva estrategia que elevará en breve a la AFIP. La entidad insiste en que la industria de insumos le factura en dólares con lo cual entienden deberían tener el mismo trato.



Se trata de un sistema que siempre estuvo vigente, pero que fue dado de baja en los 90 por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, recordaron desde CRA.