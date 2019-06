Alberto Fernández: "El que trabaja no debe pagar Ganancias"

Fue una de las principales promesas de campaña de Cambiemos pero Mauricio Macri duplicó la cantidad de trabajadores que tributan

"Los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganacias" era una de las principales consignas de campaña de Cambiemos en 2015. Con esa promesa el por entonces candidato Mauricio Macri buscaba seducir a quienes tributaban y al sector sindical que tenía el pago del impuesto como uno de los ejes de sus reclamos.



Hoy, cuatro años después y tras 3 años y medio de gestión de Cambiemos, el número de trabajadores que pagan el denominado impuesto a las Ganancias casi se duplicó. Pasó de 1.2 millones a más de 2.2 millones, en un alza ininterrumpida.



La promesa incumplica hace que el tema vuelva a colarse en la campaña y fue el candidato del PJ, Alberto Fernández, el que se pronunció al respecto.



A la salida de su internación tuvo un breve encuentro con periodistas. Allí en una de las respuestas se metió de lleno en el asunto: "Es imperdonable que se blanqueron 120 mil millones de dólares sobre los que no pesa ninguna carga y el trabajador pague Ganancias, el que trabaja no debe pagar Ganancias".