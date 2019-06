Prat Gay declaró ante los jueces que fue perseguido por la AFIP de Echegaray

El ex ministro de Hacienda y ex diputado nacional Alfonso Prat Gay dijo que fue víctima de una "persecución" por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Ricardo Echegaray por una denuncia que el organismo presentó en su contra y por la que fue sobreseído.



"Yo fui diputado, conozco las reglas del juego aunque no las comparto. Pero una cosa es la denuncia política y otra que un organismo como la AFIP te denuncie penalmente", sostuvo Pray Gay al declarar como testigo en el juicio oral que se les sigue a Echegaray y a otros dos ex funcionarios de AFIP, Horacio Curien y Pedro Roveda.



La acusación gira en torno al uso de información fiscal confidencial para hacer la denuncia. Puntualmente, al ex ministro se le imputó ser miembro de una supuesta asociación ilícita que evadió impuestos a través de dos cuentas bancarias en Suiza de la familia de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, a quien le administró las finanzas.



Prat Gay actúa como querellante en el juicio y fue el primer testigo en declarar ante el Tribunal Oral Federal 4. Dijo que fue apoderado de una cuenta bancaria en el HSBC de Ginebra, en Suiza, de Lacroze de Fortabat y asesoraba en la venta de la compañía Loma Negra. Señaló que todo estaba declarado y que cuando se enteró de la denuncia se presentó en la Justicia y luego fue sobreseído. Tras eso instó una querella contra Echegaray que ahora llegó a juicio.



Prat Gay declaró que la denuncia era "inconsistente" porque primero lo denunciaron como apoderado de la cuenta y un mes después como titular.



"Hay una clara persecución, no me explico cómo en un organismo como AFIP pueden convivir dos visiones contrapuestas sino como la necesidad de continuar con la presión y la persecución a través de la vía administrativa", señaló. Y agregó: "Evidentemente este fue el último eslabón del gobierno de Cristina Kirchner, el último paso de una persecución bastante marcada".



Echegaray y los otros dos acusados ya fueron indagados y negaron las acusaciones. El ex titular de la AFIP dijo que no instigó a nadie para hacer la denuncia y que se realizó siguiendo los parámetros técnicos de la información que tenían.



El juicio comenzó el 10 de mayo pasado y está a cargo del Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, María López Iñíguez y Daniel Obligado.