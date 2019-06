Empresarios de cargas le respondieron a Macri: dijeron que la logística es cara "por la presión impositiva"

La cámara de empresarios del transporte de cargas sostuvo que la logística "no es cara por el sueldo de los choferes sino por la presión impositiva"

La cámara de empresarios del transporte de cargas FADEEAC respondió las quejas del presidente Mauricio Macri por los costos elevados en el sector y sostuvo que la logística "no es cara por el sueldo de los choferes sino por la presión impositiva".



En un acto por el Día de la Bandera, Macri lanzó duras críticas contra Hugo y Pablo Moyano, a quienes responsabilizó por los altos costos en logística y denunció a la "patota del transporte".



"El costo del transporte es el más alto de toda la región; pero no por ser un país grande sino que es producto de privilegios acumulados de forma arbitraria por los señores Hugo y Pablo Moyano, que tienen el costo del camión más alto de la región e impide que generemos empleo en todo el país", remarcó Macri.



La protesta del mandatario no sólo generó la reacción de ambos Moyano sino también de la dirigencia empresarial del transporte de cargas. El presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (FADEEAC), Mario Eliceche, aseguró este viernes que la logística "no es cara por el sueldo de los choferes", sino porque en el país "tenemos una presión impositiva muy grande".



"Es muy probable que la Argentina sea uno de los países más caros en logística pero tiene que ver con la acumulación de impuestos y la dolarización de las tarifas", consideró el empresario.



El dirigente sostuvo que "la caída del consumo está impactando muy mal en nuestro sector" y alertó que el negocio está "en un momento crítico".



En declaraciones radiales, el titular de FADEEAC señaló: "no me gusta la confrontación por la confrontación misma. Las declaraciones del Presidente fueron en tono de campaña".



El empresario resaltó, asimismo, que los transportistas de cargas "no somos formadores de precios. Trasladamos a nuestras tarifas los costos que tenemos. El pacto fiscal solo sirvió para que los gobernadores consigan fondos, a nosotros no nos aliviaron la carga impositiva".



Estimó necesario "cuidar mucho nuestra fuerza laboral. Si llega a haber una reforma laboral, no tiene que ser en contra de los trabajadores".



