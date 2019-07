Claves fiscales para el inversionista argentino en bienes raíces ubicados en EE. UU.

Estados Unidos se ha convertido en uno de los destinos preferidos de inversión en bienes raíces para los inversionistas extranjeros y en particular para los argentinos, por lo cual nos parece relevante intercambiar algunas ideas con ustedes sobre la fiscalidad de estas transacciones en esa jurisdicción en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISLR).



Los extranjeros no residentes fiscales en EE. UU. generalmente, pues existen excepciones, están sujetos a impuestos en la fuente bajo una figura que jurídicamente se conoce en inglés como: FDAP (fixed, determinable, annual, or periodic), esto es: ingresos fijos, determinables, anuales o periódicos, por sus ingresos pasivos de fuente de EE. UU. tales como: intereses, alquileres, regalías y dividendos.



Este tipo de rentas es gravable sobre una base bruta, esto es, sin deducciones, a una alícuota del 30% a través de una retención de ISLR exigible al pagador residente fiscal en los EE. UU, porcentaje que podrá reducirse en el caso en que exista un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI), lo cual no resulta posible en el caso de EE. UU. y Argentina debido a que estas dos jurisdicciones no disponen de un CDI vigente.



Por otro lado, los extranjeros no residentes fiscales en EE. UU. pagan también ISLR por sus ingresos efectivamente conectados con ese país conocidos como: ECI (effectively connected income), con también algunas excepciones, así en el amplio grupo de negocios jurídicos allí comprendido, la venta de un inmueble, sin importar la participación del inversionista argentino, se considera como un ingreso efectivamente conectado con EE. UU., dado que el inmueble se encuentra allí.



En el caso particular de los negocios jurídicos de bienes raíces, que reportan comúnmente para sus inversionistas argentinos no residentes fiscales ingresos por alquileres y ganancias de capital por la venta de inmuebles, su fiscalidad en EE. UU. resultará precisamente de esa doble fórmula a saber: ingresos por alquileres estarán sometidos a retención en la fuente del 30% en virtud de FDAP, salvo que medie un CDI.



Mientras que las ganancias de capital que resultan de la venta de bienes raíces en esa jurisdicción será gravable a una alícuota sobre renta neta que dependerá de la forma empleada por el inversionista argentino para canalizar su inversión, de manera directa, propietario de una porción o de la totalidad de un inmueble, gravable con una tarifa progresiva de entre 10% y 37%, o de manera indirecta, esto es, interponiendo entidades entre él y el inmueble, usando un trust, a través de un fondo de inversión, entre otras modalidades, que pueden estar gravadas según sea el caso, sólo a nivel corporativo, en dos niveles, y además con diferentes alícuotas, que pueden variar de un impuesto único del 21% con o sin gravabilidad al momento de la distribución de la renta vía dividendo con una alícuota del 30%, salvo que medie un CDI, o con la aplicación de la tarifa progresiva que va entre 10% y 37%.



La Ley de Inversión Extranjera en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en inglés: FIRPTA Foreign Investment in Real Property Tax Act, establece que, en la disposición de un interés sobre propiedad inmobiliaria en los EE. UU. por parte de un extranjero no residente en esa jurisdicción, se requerirá que el cesionario (comprador) retenga un impuesto equivalente al 15% del precio pactado, que será un anticipo contra el ISLR que el inversionista argentino deberá determinar en EE. UU. con base a la renta neta que resultó de este negocio jurídico.

Alfredo J. Martínez G.

Director de Impuestos Internacionales en Lisicki Litvin & Asociados