Los CEO ponen la mira sobre la alta presión impositiva de Argentina

El 82,5% de los principales ejecutivos de empresas consideran que la presión tributaria afecta en forma "muy significativa" los resultados de su negocio.

Sólo el 13,6% consideran que los afecta de manera normal. Pero además el 93,7% de los llamados CEO del sector privado perciben que "el sistema tributario es inequitativo", y solo un 1,4% sostiene que "respeta el principio de equidad".



Estos son los principales resultados de una encuesta que el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) realizó entre 206 altos ejecutivos y asesores de compañías. De ellas, 40,3% son empresas chicas; 27,7%, medianas, y 32%, de gran tamaño.



El estudio quiso saber si los entrevistados aceptarían pagar mayores impuestos en caso de que mejorasen los servicios públicos que presta el Estado. Pero aun en ese caso el 50% de los altos ejecutivos han respondido que "definitivamente no estarían dispuestos a pagar mayores tributos", según las conclusiones que resumió la UADE.



En otras preguntas incluidas en la encuesta, el 86,4% de los CEO consideraron que la sociedad no recibe una buena explicación sobre el destino de los fondos recaudados mediante el cobro de impuestos.



Además, el 73,8% de los empresarios consideran que los niveles de evasión son altos.



A juicio de los empresarios, los impuestos a los ingresos brutos (en el nivel provincial) y a los débitos y créditos bancarios (cheque) son los más distorsivos.



El 73,8% respondió que los impuestos que gravan las transacciones afectan en gran medida a los precios. Un 21,8% considera que el efecto es menor, y solo un 4,4% afirma que los precios no se ven afectados por los impuestos.



El 54,9% de los directores, en tanto, indicaron que sería "muy probable" que aumentaran las inversiones en nuevos proyectos si la presión tributaria fuera más baja.



Finalmente, al comparar la presión fiscal de 2018 con la de este año, un 71,4% de los altos ejecutivos sostuvieron que la carga impositiva será mayor.