Recaudación: mejora pero no se cumple pronóstico de Dujovne sobre una vuelta al crecimiento por encima de la inflación

La Administración Federal de Ingresos Públicos informó este jueves que el nivel de la recaudación de julio creció 53,4% interanual

Este jueves el Gobierno recibió de la AFIP un dato agridulce: la recaudación impositiva de julio consolidó una tendencia de mejora, pero todavía se mantiene por debajo de la inflación. Y, así, deja en offside nuevamente al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que había pronosticado que el segundo semestre empezaría con números positivos.

En concreto, la recaudación de julio alcanzó los 450.909,8 millones de pesos y creció 53,4% interanual.

El avance interanual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) del Indec hasta junio es del 55,8%. El de julio recién se conocerá a mediados de agosto, pero los analistas ya estiman una suba de entre 2,2% y 2,5%, lo que deja de lado toda expectativa de desaceleración brusca de los precios.

A favor de Hacienda aparece el hecho de una tendencia notoria hacia una normalización de la recaudación. En junio había crecido 52,1%, con lo que dio lugar a cierto optimismo en ámbitos oficiales, dado que su crecimiento representó una ligera aceleración con respecto a los meses anteriores. Había crecido 50,4% en mayo y 51,3% en abril.

Te puede interesar Desde hoy, la AFIP obliga a pagar al contado los saldos de Ganancias, Bienes Personales y Renta Financiera

La discusión tributaria complica el panorama

El dato "no positivo" llega en medio de los reclamos empresarios, las críticas del lavagnismo a la presión impositiva y los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por una "reforma integral" en materia tributaria, básicamente aumentando más los impuestos.

Las sugerencias del FMI se orientan hacia gravar más el consumo y castigar más la evasión, algo que va en el sentido absolutamente opuesto a lo que están pidiendo las gremiales empresariales.

El Gobierno, mientras tanto, sostiene y defiende su gestión sobre los gravámenes que se pesan sobre el sector privado. No obstante, sabe que si la recaudación no está por encima de la inflación la señal no es buena, porque se está ante una economía que no crece, lo que se notó los últimos meses.

Te puede interesar Ya es oficial: la AFIP amplía el régimen de facilidades de pago para deudas vencidas hasta el 30 de abril

A fines de abril, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había anticipado que "en la segunda mitad del año, la recaudación va a crecer por encima de la inflación".

"La previsión es que la recaudación se mantenga balanceada en términos reales, con un segundo semestre que tiende a crecer sobre todo por la recuperación de la cosecha maíz y soja", indicó Dujovne en aquella oportunidad.

Detalles de la recaudación de julio

Los Recursos Tributarios alcanzaron $ 450.909,8 millones el mes pasado, con un aumento interanual de 53,4%.

Te puede interesar La AFIP restringe notas de crédito en más y de débito en menos en las ventas

La variación interanual del IVA Neto alcanzó al 43,3%; en particular el IVA Impositivo creció 52%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó 28,1%. El resultado se vio atenuado por mayores devoluciones y por las compensaciones entre impuestos.

La recaudación del Impuesto a las Ganancias subió 65,8%. Cabe recordar que el mes pasado operó el vencimiento de la presentación de declaración jurada de las personas humanas e Impuesto Cedular para la renta financiera y venta de inmuebles por el período fiscal 2018 (cuyo pago venció en junio), y el ingreso del segundo anticipo de las sociedades con cierre en diciembre por el período fiscal 2019. A su vez, la suba se vio atenuada por la disminución de la tasa del impuesto para las sociedades (del 35% al 30%) prevista en la Reforma Tributaria, que redujo los ingresos por anticipos.

Por su parte, el alza en el impuesto a a los Débitos y Créditos fue del 56%, con igual cantidad de días hábiles respecto del año anterior.

En tanto, la recaudación del Sistema de Seguridad Social aumentó 39,9%, con subas del 41,3% en los aportes personales y del 39,2% en las contribuciones patronales. En el resultado global del sistema, colaboró el incremento de la remuneración bruta promedio y la mayor distribución de facilidades de pago; en el sentido contrario, actuaron la convergencia a la unificación de la alícuota y el aumento del mínimo no imponible establecidos por la Reforma Tributaria. Sin considerar esta reforma, el incremento interanual habría sido de 44,3%.

En el comercio exterior, los Derechos de Exportación aumentaron 298,7%, con el empuje del tipo de cambio y de los derechos de exportación adicionales. En tanto, los Derechos de Importación crecieron 49,9%.

Finalmente, la recaudación de Bienes Personales subió el 73,4% y la del impuesto a los combustibles el 10,3%.