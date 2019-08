Echegaray dijo que la acusación en su contra se basa en un "ridículo"

Echegaray comenzó a exponer ante el Tribunal Oral Federal 3 en la tercera audiencia dedicada a su declaración como imputado en el caso

El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray reiteró que la acusación en su contra se basa en en un "ridículo", justificó el plan de pagos otorgado a la petrolera Oil Combustibles y dijo que toda la información estuvo siempre en la base de datos del organismo.



"No es que no se cumplió alguno de los deberes que se tenían que cumplir, menos aún que nos pusimos de acuerdo de manera dolosa para perjudicar al Estado. Ante la cantidad de planes que se otorgaron y cantidad de cuotas, estar debatiendo por un plan de 30 cuotas pasa a ser ridículo", expresó.



Echegaray continuó con su exposición en declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 3, en una nueva audiencia del juicio oral que se le sigue junto a los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.



En la tercera jornada de exposición, el ex funcionario remarcó que la empresa había pagado ya 25 de las 30 cuotas del plan de pagos del impuesto a los Combustibles Líquidos que se retenía a los clientes con cada consumo y debía derivarse a la AFIP.



"Todo está en la base de datos de la AFIP para determinar la situación de Oil y el grupo Indalo al tiempo del pedido de planes de pago", agregó.



El juicio continuará el jueves próximo y seguirá la exposición del ex titular de la AFIP. Cuando finalice, será el turno de los responsables de la petrolera Oil Combustibles: López y De Sousa.



En el juicio, que se realiza en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, Echegaray está acusado de permitir desde su rol de titular de la AFIP que se concedieran planes de pago presuntamente irregulares e innecesarios a la petrolera Oil Combustibles para que no abonara en tiempo y forma el impuesto a los combustibles líquidos, que retenía a los clientes, entre mayo de 2013 y agosto de 2015.



Con ese dinero, según la acusación, se habrían financiado otras empresas del grupo Indalo. El ex funcionario está procesado como supuesto autor, y los empresarios López y De Sousa como partícipes necesarios, del delito de "defraudación a la administración pública".