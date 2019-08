Expertos detallan particularidades del beneficio en aportes personales

La Resolución reglamenta el decreto 561/19, en cuanto a lo que ahora llama "reintegro", concepto que el decreto llamaba "detracción del descuento"

La Resolución General 4558 (BO 26/8/19) viene a reglamentar el artículo 4° del decreto 561/19, en cuanto a lo que ahora la misma RG llama "reintegro", concepto que el decreto llamaba "detracción del descuento".



Era necesario y así lo hace la RG generar una nueva versión del aplicacivo SICOSS, ahora versión 41, release 7, y la correspondiente adaptación de la DDJJ "On line" (sistema mayoritario).



Desde el punto de vista instrumental se crea un campo denominado "Ajuste Aporte Decreto 561/2019", en el que se deberá consignar el aporte personal a reintegrar hasta la cifra de $2.000 que es áquel previsto por el decreto. Resulta razonable que, desde el punto de vista instrumental el "ajuste" se realice a través de un campo que, lo que va a hacer es detraer el importe consignado directamente de la "remuneración 1" de la DDJ: base remunerativa a los efecto del aporte al SIJP-SIPA.



De esta forma y como el "beneficio" opera exclusivamente (por ahora) para los devengados agosto y septiembre de 2019, en los meses posteriores se va a porder seguir utilizando ese aplicativo, sin llenar el campo del "ajuste".



Lo que por ahora no se aclara y –seguramente- se podrá observar una vez que la versión se encuentre disponible es si corresponde incluir en el campo los importes menores a $ 2.000 cuando el cálculo del 11% sobre la base remunerativa da un importe inferior a los $2.000; es decir bases inferiores a $18.182.



Entendemos que, de todos modos, habrá que cargar los importes menores, porque como dice la RG actúa como "reintegro". El sistema calcula directamente el 11% sobre la "remuneración 1" y, entonces para los importes menores a $2.000 será el total del aporte caculado.



Se expresa correctamente el art. 2 de la RG cuando se refiere a la remuneración tope para la procedencia del beneficio (hasta los $ 60.000), remitiendo a la "remuneración imponible".



Esta es la remuneración imponible a los efectos del cálculo –en este caso de los aportes- con destino al SIJP-SIPA definida por los arts. 6 y 7 de la ley 24.241 que, en algunos aspectos difiere la "remuneración a los efectos laborales" definida por los arts. 103 y subsiguientes de la Ley de contrato de trabajo. Se tendrán en cuenta –entonces- los conceptos que integran y no integran esta base remunerativa.



Falta aclarar (como en otras oportunidades) algunas situaciones de carácter especial. El deceto 561/19 alude a que para los contratos a tiempo parcial (art. 92 ter de la LCT) el importe a consignar debe proporcionarse al tiempo trabajado, inferior a la jornada habitual; esto ya se contempla en otras situaciones.



Pero avanza el decreto, expresando que también debe efectuarse la proporción en aquellos casos que, "por cualquier motivo", el tiempo trabajado involucre una fracción inferior al mes.



Esto (como en otras ocasiones) por su generalidad confunde. Existen una cantidad importante de licencias especiales (art 158 y subsiguientes LCT –régimen de licencias pagas-) que contemplan situaciones como: licencias especiales, por examen, por matrimonio, nacimiento de hijo, fallecimientos; etc, las que, según el art. 159 de la LCT son pagas; es más, con un cálculo especial. No resulta equitativo ni coherente que se sustraiga del beneficio a un trabajador que no tiene detrimento de su remuneración, pero que afronta una situación especial de licencia; esto, por lo menos, debería ser aclarado.



Por último la reglamentación intenta resolver dos cuestiones más. Por un lado, las situaciones de simultaneidad en prestaciones dependientes, cuando la sumatoria de la totalidad de aquellas no supere el línite de $ 60.000. En este caso, deja bajo respondabilidad del trabajador, informar a cada uno de sus empleadores la proporción del reintegro que corresponda.

Por el otro, informa respecto de aquellos empleadores que, obligatoriamente o voluntariamente adhieran al libro de sueldos digital a partir del devengado agosto, para parametrizar correctamente el sistema de acuerdo con la nueva norma.



Lo que no queda resuelto y debería ser reglamenado por la autoridad del trabajo es la formalidad en los recibos de sueldos de esos dos meses. El reintegro o dismunición debe estar claramente expuesto en el recibo, con lo que ello significa en materia de implementación y cálculo.

Daniel G. Pérez, titular del Estudio Pérez, Fiocco & Asociados