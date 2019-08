Tierra del Fuego solicita ayuda de Nación para pagar el bono de $5.000 a estatales

Algunas de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional a mediados de mes implicaron para la provincia un recorte de entre 400 y 500 millones de pesos

El Gobierno de Tierra del Fuego confirmó que pedirá una ayuda económica a las autoridades nacionales para hacer frente al pago de un bono de $5.000 a los empleados públicos provinciales.



El secretario general de la administración fueguina, Juan D'Ángelo, sostuvo que la gestión estará a cargo del Ministerio de Economía provincial e incluirá desde la remisión de una "partida extraordinaria" hasta el otorgamiento de una Ayuda del Tesoro Nacional (ATN).



Recordó que la provincia "no puede afrontar el pago del mismo bono otorgado a los empleados públicos nacionales" porque "las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri con posterioridad a las elecciones PASO redujeron la coparticipación a las provincias", señaló.



D'Ángelo sostuvo que la quita del IVA para algunos productos de la canasta alimentaria, la decisión de elevar el piso salarial sobre el que se paga el impuesto a las Ganancias y el congelamiento de los precios de los hidrocarburos y combustibles, dispuestos por el Gobierno nacional a mediados de mes, "implicaron para Tierra del Fuego un recorte de entre 400 y 500 millones de pesos".



"Los gremios locales nos piden reabrir paritarias y entendemos perfectamente sus razones pero la realidad es que tenemos una limitación de recursos producto de la crisis económica que atraviesa el país", remarcó.



Además, apuntó que comenzó una etapa de transición entre la actual gestión de la gobernadora Rosana Bertone y su sucesor, el actual intendente de la ciudad de Río Grande, Gustavo Melella, quien asumirá en diciembre próximo.



"Estamos limitados por la ley de Responsabilidad Fiscal y además de eso no queremos asumir ningún compromiso que luego comprometa a la gestión entrante. Somos muy cuidadosos con ese tema", puntualizó.



Respecto del bono extraordinario de $5.000, consideró que podría ser un "paliativo" para los reclamos que sostienen los sindicatos, aunque insistió en que "no depende de nosotros poder pagarlo".



"La medida nos puso entre la espada y la pared, porque el Gobierno Nacional asumió ese compromiso con los estatales nacionales, pero valiéndose de recursos que le son ajenos, y ahora son las provincias, dueñas originales de esos fondos, quienes no pueden afrontar el gasto", aseguró D'Ángelo.