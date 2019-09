Confirmaron el procesamiento de un ex colaborador de Echegaray en la AFIP por el presunto cobro de coimas

Es Rafael Resnick Brenner, que ya fue condenado en el caso Ciccone. La decisión de la Cámara Federal de Salta lo deja cerca del juicio oral

La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento de Rafael Resnick Brenner, ex titular de la regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en esa provincia, por el presunto cobro de coimas a contribuyentes para favorecerlos en expedientes impositivos.



La Cámara ratificó el procesamiento de Resnick Brenner (en la foto) y de otros tres acusados. La medida implica que el caso quedó en condiciones de pasar a la etapa de juicio oral y público. Por esta causa, el ex funcionario fue detenido en noviembre del año pasado y luego liberado.



Resnick Brenner fue condenado en agosto del año pasado a tres años de prisión por el caso Ciccone, en el que se investigó el rol de la AFIP en las facilidades que recibió la imprenta para levantar su quiebra.



La pena no es de cumplimiento en prisión y la defensa de Resnick Brenner apeló para que sea revocada. Ya fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y ahora está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



En Ciccone también está imputado el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, que tuvo a Resnick Brenner como su jefe de gabinete.



El caso se inició porque un empresario denunció ante las autoridades de AFIP Salta, cuando Resnick Brenner había dejado el cargo, que él y otro funcionario le pidieron 1.500.000 pesos (en 2015) y que él aceptó pagarlos en tres cuotas. Sin embargo, cuando debía abonar la última parte, Resnick Brenner ya no estaba y se reactivaron sus problemas impositivos.



A lo largo de la investigación judicial se sumaron otros testimonios sobre pedidos de coimas a empresarios, algunos de los cuales también fueron procesados.