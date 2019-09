Litvin: "La inflación es el peor impuesto que hay en el sistema tributario"

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, fue categórico al señalar que "la inflacion es el peor impuesto que hay en el sistema tributario" .

En declaraciones a Forum Jurídico Fiscal, Litvin aseguró que "no contemplar el efecto de la inflación desvirtúa el Impuesto a las Ganancias. Se convierte en un impuesto a algún número que no representa capacidad económica".

Respecto a la judicialización, el reconocido tributarista aconsejó que en primer término "hay que hacer el test de confiscatoriedad: consiste en ver si por la no aplicación del ajuste por inflación el impuesto que da a pagar es confiscatorio".

"Si resulta confiscatorio, no hay dudas de que el contribuyente no puede pagar un Impuesto a las Ganancias sobre una utilidad que no existe. Y si no existe la ganancia, no tiene capacidad económica para afrontar ese impuesto", agregó.

"Hace a los derechos de un contribuyente que no pague un impuesto que se convierte en confiscatorio", aseguró Litvin.

Asimismo, el titular de Lisicki, Litvin & Asociados, señaló que se da la misma situación "para el impuesto a la renta financiera".

Por lo tanto, Litvin planteó que se presenta "como desafio para el nuevo Gobierno la derogación del impuesto a la renta financiera".

Por otra parte, el experto aseguró que se "debería incentivar a las exportaciones: se deberían eliminar los derechos de exportación para incentivar la competitividad. Ir a un sistema donde el exportador puro compre sin IVA".

"También se debe reformar la Ley de Coparticipación: la llave que nos permitiria reformular intensamente todo el sistema tributario. Entre impuestos nacionales, provinciales y municipales sumamos 163 tributos", advirtió Litvin.