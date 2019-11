Litvin: "No hay que aumentar impuestos; hay que reducir la evasión"

"Los contribuyentes argentinos están en el límite de tolerancia de impuestos", advirtió César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados

Ante las múltiples versiones de posibles aumentos de impuestos que puede implementar el Gobierno del presidente electo Alberto Fernández, César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, fue categórico: "Los contribuyentes argentinos -después de 20 años de continuos aumento de la presión fiscal- llegaron al límite de tolerancia de impuestos".

"En Argentina estamos desbordados de impuestos", aseguró Litvin.

"El 20% de los contribuyentes sostienen el 99% de la recaudación", aseguró el reconocido tributarista

"Hay que reducir la evasión tributaria", agregó Litvin en declaraciones a La Nación +.

Respecto a una posible suba en Bienes Personales, Litvin explicó que "los impuestos patrimoniales están en retroceso en el mundo. Sólo el 15% de los países lo aplica. Es muy desmotivador para el ahorro, la inversión y la acumulación de capitales".

"Los impuestos patrimoniales no recaudan mucho dinero. En Argentina, Bienes Personales representó el año pasado sólo medio punto del total de los impuestos nacionales recaudados por la AFIP. Cualquier retoque que se quiera hacer en este impuesto no genera un alto impacto", detalló el experto.

"La Argentina tiene muy bajo mínimo no imponible en Bienes Personales. El piso es de $2 millones. Enseguida se empieza a pagar el impuesto. En Francia, el mínimo no imponible es de 1,3 millones de euros. El impuesto a la riqueza en la Argentina, no es sólo sobre los ricos, sino que arranca desde la clase media", concluyó Litvin.