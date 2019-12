Reacción a la implementación del dólar turista: más demanda en las agencias de turismo y adelanto de compras

El mercado se mueve luego de que Santiago Cafiero oficializara que el Gobierno fijará un "tributo extraordinario para las compras en el exterior"

Luego de que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero oficializara que el Gobierno fijará un "tributo extraordinario para las compras en el exterior", la agencia de viajes online Despegar vio un incremento del 20% en las consultas durante el sábado, algo fuera de lo habitual, lo que se puede atribuir en parte a una intención de anticiparse al pago del recargo, aunque aun no se informó de cuánto será.



Desde Avantrip, señalaron a Infobae que no hubo un "aluvión" de compras durante el fin de semana, pero sí un aumento de clientes que ya tienen su pasaje para volar al exterior y ahora se apuran a completar con el pago de hoteles, alquiler de autos o seguros. Son los que tenían el viaje incompleto, quizás esperando a ver qué pasaba con las fluctuaciones del valor del dólar.



"Los que se anticiparon para comprar paquetes all-inclusive son los grandes ganadores en está situación. No solo porque tienen todo pago, sino que al anticiparse pudieron conseguir viajar en las condiciones de fecha y lugares que buscaban. Los que salen a hacerlo ahora o mañana para estar tranquilos no tienen la misma suerte que el que ya se anticipó", indicaron al sitio de noticias.



"Sí, subieron las consultas, pero tampoco mucho. La gente ya lo presumía, por eso se vendió fuerte antes de las elecciones", coincidió Martín Romano, country manager de Atrápalo.



El impuesto a los consumos en el exterior, de acuerdo a lo anticipado por Cafiero, no aplica solo a la compra de pasajes y servicios turísticos fuera del país, también abarca cualquier compra en plataformas internacionales de comercio electrónico —como puede ser Amazon— y servicios online de empresas globales como Netflix, Spotify o tiendas de aplicaciones.



"La aplicación del dólar turista puede ser una idea digerible, teniendo en cuenta la situación de emergencia, si luego ese sobrecosto se puede tomar a cuenta del impuesto a las Ganancias o Bienes Personales. Así estuvo vigente hasta 2015. Pero aun no se conocen esos detalles", indicó el tributarista César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.



"No debería ser retroactivo. Y hoy no se puede adelantar el cierre de la tarjeta. Si se compró en dólares se tomará a dolar turista. Pero en algunas compañías se puede pesificar el pago al momento de la compra, se fija en pesos en el momento. Habrá que ver qué pasa con esos pagos", agregó.