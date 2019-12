Bienes Personales: advierten que habrá juicios por inconstitucionalidad

El proyecto de Ley aumenta las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales a una escala de entre el 0,5% y el 1,25 por ciento

El proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aumenta las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales a una escala de entre el 0,5% y el 1,25% al tiempo que faculta al Gobierno a fijar una alícuota hasta un 100% mayor a la máxima para tenencias radicadas en el exterior.

El proyecto, además, permite reducir esa alícuota diferencial en caso de que las tenencias en el exterior sean repatriadas, en un intento por incentivar el ahorro en el sistema local.



El capítulo dedicado a las modificaciones al Impuesto a los Bienes Personales establece un aumento de las alícuotas que se cobran por este tributo. La escala, que en la actualidad es del 0,25%, 0,5% y 0,75%, pasa a a tener un escalón más: en caso de ser aprobado en el Congreso arrancará en 0,5% y terminará en 1,25%.

La nueva escala queda de la siguiente manera:

La alícuota extra de hasta 2,5% se aplicaría a todos los bienes en el exterior, sean activos financieros o inmuebles.



El texto, además, le permite al Ejecutivo disminuir esa alícuota diferencial para el caso de activos financieros situados en el exterior que fueran repatriados. La devolución de esa alícuota puede llegar a la totalidad de lo que fuera ingresado.

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, adelantó que existen tres causas para considerar la inconstitucionalidad del gravamen:



- Principio de igualdad ante la ley: se estaría violando porque no existe un tratamiento similar ante igual capacidad económica. El proyecto faculta al Gobierno a aumentar hasta 100% la alícuota sólo por el hecho de que los activos se encuentren fuera del país. Existen, por otro lado, escasos antecedentes internacionales de un impuesto que discrimine de esta manera, cuando los activos están declarados.



- Un 2,5% sobre activos podría considerarse confiscatorio: no sería para todos los casos, pero en situaciones donde el impuesto "se come" el capital afecta derechos de propiedad.



- Legalidad de la aplicación: al permitirle al Ejecutivo que duplique la alícuota para los activos externos se plantea la constitucionalidad de semejante atribución. Sería otro de los temas que los contribuyentes podrían llevar ante los Tribunales.