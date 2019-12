La suspensión del Pacto Fiscal habilita a las provincias a aumentar Ingresos Brutos

Hay provincias que tienen sus alícuotas de Ingresos Brutos por debajo de los establecido en 2019 y podría ajustar hacia arriba el impuesto

El presidente Alberto Fernández acordó con las provincias e hizo lugar al pedido de los gobernadores de suspender el Pacto Fiscal que se había acordado a finales de 2017 con el ex presidente Mauricio Macri.



En una reunión que se realizó en la Casa Rosada con 23 de los 24 gobernadores -sólo faltó Gustavo Melella que asumía en Tierra del Fuego- se firmó la suspensión la del acuerdo que establecía, entre otros puntos, la reducción del impuesto a Ingresos Brutos en varios sectores de la economía.



El acuerdo contempla suspender hasta del 31 de diciembre de 2020 los compromisos fiscales previstos, como la reducción de Ingresos Brutos y la conformación de una comisión técnica para negociar la devolución del IVA no transferido a las provincias.



"Dentro de las 4 actividades económicas analizadas -industria manufacturera, construcción, restaurantes y hoteles y comercio-, se observa que el sector industrial es aquél en donde las 22 jurisdicciones que firmaron el consenso fiscal iban a estar obligadas a readecuar su carga tributaria en un 33% promedio sobre el sector, para poder cumplir con la alícuota máxima de 2020. Otro de los sectores relativamente más afectados por la suspensión del consenso fiscal es el de la construcción, donde 21 de las 22 jurisdicciones se veían obligadas a disminuir su alícuota máxima alrededor de un 20 por ciento", explica un trabajo del IARAF.



En el caso de Comercio, el Consenso no preveía para los próximos años una baja de la carga tributaria, manteniendo la alícuota en un 5% hasta 2022, año en que finaliza el acuerdo. Sin embargo, el trabajo señala que "hay 9 jurisdicciones que aún se ubicaban por debajo del límite previsto, es decir, el 41% de las provincias que firmaron el consenso, independientemente de la decisión acordada respecto a suspender el consenso, ya disponían de la posibilidad de incrementar sus alícuotas en el sector el próximo año y aun así cumplir con los lineamientos previstos".



Algo similar sucede en el sector de restaurantes y hoteles. Son doce "las jurisdicciones que se iban a ver obligadas a readecuar su carga tributaria sobre el sector, bajándola en promedio un 11% para poder cumplir. Por otro lado, 2 provincias se ubican sobre el límite (4%), mientras que existen 9 jurisdicciones que se encuentran por debajo de dicho tope", explica el informe.



Es decir, que estas últimas, al igual que en el sector comercio, ya contaban con la posibilidad de realizar incrementos sobre la carga tributaria y aun así cumplir con la alícuota prevista como máxima para el año 2020.

Te puede interesar La moratoria para Pymes fija una quita del 100% en intereses y multas





Parte fundamental de este nuevo consenso fiscal es la suspensión de las demandas de las provincias contra el Estado nacional. Así lo había hecho saber el presidente Fernández, quien había puesto esa definición en la mesa de negociación.



Finalmente, los gobernadores decidieron frenar las demandas que hay en la Corte Suprema de Justicia hasta diciembre de 2020, el mismo período por el que se suspende la baja de Ingresos Brutos.



La medida implica que el Ejecutivo "se limpia" de definiciones de la Corte Suprema que los pueda afectar desde el punto de vista de la caja, ya que hoy el Estado nacional afronta una veintena de juicios de las provincias por un costo de alrededor de 300.000 millones de pesos.

Te puede interesar Bienes Personales, dólar y renta financiera: acceda al texto completo del proyecto

Suspender el pacto

Te puede interesar Advierten que la suba en el impuesto a Bienes Personales castigará más a la clase media

El presidente Alberto Fernández se reunió con todos los gobernadores del país, con excepción del de Tierra del Fuego, con el fin de firmar una "suspensión" provisional de la aplicación del Pacto Fiscal, firmado en noviembre de 2017 con 19 mandatarios provinciales para reducir impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos, entre otros.



La reunión se llevó adelante en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, con la asistencia del jefe de gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los mandatarios provinciales, entre ellos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que suscribieron aquel acuerdo, y sus respectivos ministros de Economía.



El punto del acuerdo contempla suspender hasta el día 31 de diciembre de 2020 la vigencia de algunos puntos del consenso alcanzado en 2017 y su modificatorio, y se indicó que la decisión se adoptó a raíz de la grave crisis económica que impacta especialmente en los estratos más bajos de la sociedad, se informó oficialmente.





Antes de comenzar la reunión, Fernández, De Pedro y Massa se tomaron la foto de "familia" en el Salón Blanco junto Rodríguez Larreta, y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Córdoba, Juan Schiaretti; Corrientes, Gustavo Valdés, y Entre Ríos, Gustavo Bordet.



También participaron los mandatarios de Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Gerardo Morales; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santa Fe, Omar Perotti; Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y Tucumán, Juan Manzur.



El único gobernador ausente fue el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien asumió este martes a su cargo, en horas de la tarde.