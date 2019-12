Expertos proponen iniciativa para potenciar reforma en Bienes Personales

Se está desaprovechando esta oportunidad para establecer un tributo que someta a una verdadera expresión de la capacidad contributiva, como es el patrimonio.



Un impuesto que sólo grave los bienes y no considere los pasivos -salvo el caso de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, donde del valor determinado de conformidad a las disposiciones de la ley podrá deducirse el importe adeudado al 31 de diciembre de cada año en concepto de créditos que hubieren sido otorgados para la compra o construcción de dichos inmuebles o para la realización de mejoras en los mismos-, recaerá sobre una manifestación sumamente parcial de la capacidad contributiva del sujeto.



Consecuentemente, consideramos que debería permitirse la deducción de los pasivos en la determinación de la base imponible del impuesto.



Sujetar al impuesto valores superiores a $3.000.000 es desconocer la situación en que vive la clase media.

Sus ahorros, ganados con esfuerzo y destinados a elementos básicos para vivir dignamente son abusivamente alterados con la cifra citada. Se produciría un desmembramiento progresivo del patrimonio ajeno al principio de la capacidad contributiva. Los importes sobre los cuales debería empezar a tributar este gravamen tendrían que superar al menos los $18.000.000, para que el impuesto recaiga sobre los sectores más pudientes de la población, los que sí están en mejores condiciones para cumplir el objetivo planteado por la ley de seguridad social y reactivación.



El proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública presentado en estos días ante el Congreso de la Nación tiene entre otros objetivos el de repatriar fondos del exterior y fomentar la inversión de dinero en el país.



En los últimos meses, se ha advertido que gran cantidad de moneda extranjera adquirida en las entidades financieras y depositadas en cajas de ahorro, luego de un breve lapso se retiraban de circulación con diversos destinos, tales como el acumularlas en cajas de seguridad, etc.. Pero siempre fuera del circuito financiero y productivo.



El resultado de esta práctica es que si no se deposita la moneda en las instituciones financieras, el valor de su cotización al 31 de diciembre tributará el impuesto sobre los bienes personales, en tanto que si se hubiera dejado depositado, el importe estaría exento del impuesto.



Advertida la posibilidad que esos valores fueran depositados unos días antes del 31 de diciembre, el Fisco puede utilizar la presunción establecida en el artículo 30 del reglamento de la ley del impuesto en cuestión, que expresamente dice: "Cuando las variaciones operadas durante el año calendario en los bienes sujetos al gravamen, hicieran presumir un propósito de evasión del tributo, la Dirección General Impositiva dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos podrá disponer que, a los efectos de la determinación de éste, dichas variaciones se proporcionen en función del tiempo transcurrido desde que se operen estos hechos hasta el 31 de diciembre de cada año, ajustándose los importes establecidos siguiendo las normas de la ley y del presente decreto."



Ahora bien, considerando la grave emergencia que atraviesa el país, nos parece atinado sugerir que por excepción, se deje de lado la normativa arriba citada y se permita que los contribuyentes del impuesto sobre los bienes personales que posean moneda extranjera legítimamente adquirida pero no depositada en entidades financieras, lo puedan hacer antes del 31 de diciembre y considerar dichos montos encuadrados en la exención consagrada en el artículo 21, inciso h), del texto legal vigente.



Ello incitaría a los contribuyentes a volcar la moneda extranjera a las actividades financieras y productivas sin el costo del impuesto.



Por supuesto, el mencionado artículo 30 del reglamento debería aplicarse a posteriori si se observara que los fondos son inmediatamente retirados de la circulación con fines de eliminarlos del circuito económico financiero.

Ernesto Carlos Celdeiro

Ex Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación